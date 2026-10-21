Comuni, Ugl: “Con l”Osservatorio sulle città’ obiettivo raccolta delle proposte”

ROMA – Valorizzare le esperienze amministrative locali e individuare modelli di sviluppo capaci di rispondere alle esigenze delle comunità. È stata presentata nel Palazzo dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati la II edizione dell’Osservatorio sulle Città, l’iniziativa promossa dal sindacato Ugl allo scopo di mettere in luce le buone pratiche realizzate dalle amministrazioni comunali e raccogliere esperienze e proposte che confluiranno nella collana ‘I Quaderni dell’Osservatorio‘, edita da Edizioni Sindacali.

CAPONE: “ASCOLTARE CHI VIVE LE DIFFICOLTÀ DEI TERRITORI”

“I comuni rappresentano il livello istituzionale più vicino ai cittadini e il primo interlocutore rispetto ai bisogni delle comunità e alle esigenze dei lavoratori. Per questo è fondamentale ascoltare chi vive quotidianamente le difficoltà dei territori e chi è chiamato ad amministrarli- ha detto il segretario generale dell’Ugl, Francesco Capone– L’Ugl intende dare voce a queste istanze e contribuire a riportarle al centro dell’agenda politica. Tutelare le realtà locali e mettere in rete le soluzioni alle criticità e le proposte degli amministratori significa rafforzare il ruolo delle istituzioni democratiche”. L’Osservatorio “ha come sua mission la valorizzazione delle buone prassi delle amministrazioni di centrodestra. La partecipazione e il coinvolgimento delle comunità sono fondamentali per ricostruire la fiducia dei cittadini verso la politica”, ha aggiunto Capone.

PER CERRETO BENE L’INIZIATIVA UGL

Per il deputato FdI, Marco Cerreto, “l’iniziativa dell’Osservatorio promossa dall’UGL dimostra l’attenzione non soltanto alle esigenze dei lavoratori, ma anche a quelle delle comunità locali, il cui benessere passa attraverso il buon governo e l’organizzazione dei territori. A partire dai loro avamposti, ovvero gli amministratori locali e quindi i Comuni. L’Italia è un Paese fatto di migliaia di Comuni, perlopiù medi e piccoli, ed è attraverso questo tipo di esperienza che si può sublimare una cultura di governo e riuscire a fare rete“. Oggi “chi fa il sindaco è in trincea e molto spesso si sente solo. La politica romana, inoltre, stenta ad arrivare a tutti i campanili– ha aggiunto Cerreto- L’iniziativa rappresenta quindi anche un’occasione per mettere in rete le buone prassi, come abbiamo dimostrato oggi facendo arrivare tanti sindaci dalle diverse parti d’Italia, dalla Sicilia al Piemonte. Si tratta di esperienze che arricchiscono chi, con spirito di servizio, svolge il ruolo di amministratore locale”.

All’evento hanno preso parte Ada Fichera, responsabile dell’Osservatorio sulle Città UGL e direttrice di ‘Pagine Libere – Edizioni Sindacali’; Alessandro Basso, sindaco di Pordenone; Matilde Celentano, sindaca di Latina; Marco Corsaro, sindaco di Misterbianco; Cristina Coletti, assessore alle Politiche per la Famiglia e le Politiche Socio-Sanitarie del Comune di Ferrara; Simone Vassallo, presidente Consiglio Comunale di Imperia; Vincenzo Buongiorno, vicesindaco di Forlì.