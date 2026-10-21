“Al Sud situazione grave”: dai sindaci di Napoli e Bari pressing su Salvini per anticipare il vertice sul trasporto

NAPOLI – Non solo supermercati sempre più vuoti, ma anche città a rischio paralisi del trasporto pubblico locale e sotto minaccia di venire sommerse dai rifiuti. I sindaci di Napoli e Bari, Gaetano Manfredi e Vito Leccese fanno fronte comune nei confronti del governo e spingono l’acceleratore per un confronto urgente con le associazioni dell’autotrasporto in protesta.

“SITUAZIONE CRITICA E IN PEGGIORAMENTO, SERVE INTERVENTO URGENTE”

“Ribadiamo gli appelli lanciati nei giorni scorsi e la necessità del confronto avviato dal Governo con le associazioni dell’autotrasporto: la situazione nelle città del Mezzogiorno resta estremamente critica e rischia di aggravarsi ulteriormente con il passare delle ore“. Si apre così la nota congiunta che i sindaci di Napoli e Bari, Gaetano Manfredi e Vito Leccese, hanno rilasciato in merito all’inconto tra il governo e le rappresentanze dell’autotrasporto. Pur prendendo atto degli impegni annunciati, i sindaci tornano a chiedere un intervento urgente per fronteggiare le gravi criticità che stanno interessando le città del Mezzogiorno.

SUPERMERCATI, TRASPORTO PUBBLICO E RIFIUTI: SERVIZI ESSENZIALI COMPROMESSI

A Napoli, Bari e in numerosi altri territori del Sud, scrivono Manfredi e Leccese, “il blocco della circolazione delle merci sta compromettendo gli approvvigionamenti alimentari, con prodotti che non raggiungono le piattaforme di distribuzione e scaffali dei supermercati sempre più vuoti. Le difficoltà cominciano a interessare anche servizi essenziali come la raccolta dei rifiuti e il trasporto pubblico extraurbano. Non siamo più di fronte a una crisi circoscritta al settore dell’autotrasporto, ma a un’emergenza che rischia di paralizzare intere comunità, con conseguenze economiche e sociali sempre più pesanti”.

“COSTI INSOSTENIBILI MA COMUNITÀ NON POSSONO PAGARNE LE CONSEGUENZE”

Le fasce tricolore prendono “atto degli impegni economici annunciati dal governo, ma occorre accelerare concretamente la risoluzione della vertenza. Chiediamo al governo e al ministro Salvini di anticipare il confronto previsto per il 27 perché rischiamo città paralizzate e sommerse dai rifiuti”.

Manfredi e Leccese si augurano “che tutte le parti coinvolte individuino soluzioni che consentano di ripristinare la regolare circolazione delle merci e garantire la continuità dei servizi essenziali. Comprendiamo le ragioni di chi protesta contro costi ormai insostenibili. Al contempo non possiamo permettere che a pagarne le conseguenze siano intere comunità. È il momento – concludono i sindaci – che tutte le istituzioni facciano fronte comune, assumendosi ciascuna le proprie responsabilità, prima che questa emergenza metta in ginocchio le nostre città”.