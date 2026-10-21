ROMA – “I dirigenti sono tali e vengono pagati come tali perchè devono assumersi le loro responsabilità, io non ci penso assolutamente ad assumermi la responsabilità di riconoscere o meno lo smart per chi lavora nella pubblica amministrazione, ci sono delle strutture che hanno delle responsabilità di verificare dove e quando è possibile applicare lo smart working”. Lo dice il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, al question time alla Camera rispondendo sulla possibilità di promuovere il lavoro agile per mitigare gli effetti dell’aumento del costo del carburante.