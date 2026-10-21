VIDEO| Garlasco, Milo Infante a Verità Nascoste fa il test della scarpa eseguito su Andrea Sempio

ROMA – Torna ad accendersi il dibattito sull’impronta della scarpa nell’inchiesta bis sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Durante il programma di Rete 4 Verità Nascoste, il conduttore Milo Infante ha replicato il test delle scarpe eseguito su Andrea Sempio, unico indagato. Nel video originale, realizzato dal consulente Armando Palmegiani, il ragazzo prova due modelli Frau e sembrerebbe riuscire a indossare solo la sua taglia, ovvero il 44. Dopo aver mostrato la clip, Infante dichiara di avere il 44 e mezzo e si sottopone lui stesso alla prova.

Seduto su una sedia, il giornalista indossa un 43 su un piede e un 42 sull’altro. “Ho leggermente allargato le stringhe e ho un paio di calzini estivi, compatibili con le temperature a Milano”, spiega. Con grande sorpresa degli ospiti, entrambi i modelli calzano. “Dà fastidio, il 42 lo sento un po’ stretto, però le ho infilate, le ho strette e sto camminando”, dice Infante facendo un giro per lo studio. “Con questo non voglio dire che Sempio ha indossato scarpe diverse, mi ha solo colpito questa prova che hanno fatto. Mi sono chiesto perché fare una cosa del genere?”, aggiunge il giornalista. “Per curiosità abbiamo detto: davvero non entrano delle scarpe con due taglie in meno? È entrata tranquillamente”, conclude Infante.

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