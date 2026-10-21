Tg Esteri, l’edizione di mercoledì 21 ottobre 2026

UCRAINA. IL RAID CONTRO PARCO GIOCHI HA SFIORATO CENTRO DI UNA ONG ITALIANA

In Ucraina ancora vittime civili dei bombardamenti: pesante il bilancio di un drone che il 19 ottobre ha colpito un parco giochi a Novo Vodolaha, nella regione di Kharkiv, uccidendo sei persone tra cui una mamma con la figlia di un anno e una bambina di 11 anni. Il raid ha sfiorato anche un centro di Terre des Hommes Italia, finanziato con fondi della Cooperazione italiana. Con la Dire ne parla Stefano Antichi, reppresentante paese di Terre des Hommes Italia in Ucraina: “I nostri bambini e beneficiari sono rimasti illesi, e il centro non ha subito danni, ma i danni sono quelli psicologici: sia i nostri bambini che i nostri insegnanti sono ancora scioccati da questo evento che ha colpito una zona frequentata da civili e non una con target militari”. L’Onu ha calcolato che 835 bambini ucraini sono rimasti uccisi nel conflitto con la Russia dal febbraio 2022.

ALBANIA. CRESCE LA PROTESTA PER CHIEDERE LE DIMISSIONI DEL GOVERNO



La protesta degli studenti francesi si è allargata a diversi Paesi europei, tra cui l’Albania, dove a migliaia si erano già mobilitati la scorsa primavera, prima per denunciare un resort legato alla famiglia Trump in un’area marina protetta, e poi contro corruzione e malgoverno. Ora, crescono gli appelli alle dimissioni. Joni Vorpsi, ecologista dell’associazione Pnnea: “La gente ormai scende in piazza per protestare a ogni ora del giorno. Non ho mai visto così tanta rabbia. Ci sono tanti problemi legati a istruzione, sanità, ambiente, carovita, e poi scandali per corruzione. Ma il governo – e non solo il premier – non ascolta e neanche l’Unione europea sta supportando il movimento di protesta”.

MO. FEDERAZIONE GIORNALISTI: BASTA ATTACCHI COLONI ISRAELIANI



“Basta soffocare la libertà di stampa. I giornalisti non vanno mai colpiti solo perché fanno il proprio lavoro”: è l’appello della Federazione internazionale dei giornalisti dopo il ferimento di 4 reporter lo scorso 13 ottobre, mentre stavano documentando un raid dell’esercito israeliano a Ramallah. Secondo l’organismo, i militari avrebbero sparato “proiettili veri, lacrimogeni e granate stordenti” contro residenti e reporter. Nello stesso giorno, altri 4 cronisti sono stati fermati perché seguivano gli attacchi dei coloni contro i raccoglitori di olive a ovest di Hebron. Nel fine settimana è stata poi aggredita e finita in chirurgia l’inviata del Washington Post Heidi Levine.

MALI. INCURSIONI DI UN GRUPPO ARMATO NEL NORD-EST, 40 VITTIME

Sono una quarantina i civili rimasti uccisi in un assalto compiuto da uomini armati in un villaggio nella regione nord-orientale di Menaka, in Mali. Secondo le autorità, si sarebbe trattato di un atto di rappresaglia del gruppo Stato islamico, dopo un’operazione militare lanciata dall’esercito. La notizia arriva all’indomani di un report di Human Rights Watch, che accusa sia l’esercito sia le forze ribelli di “uccisioni, torture ed esecuzioni” di civili. Dito puntato anche contro i paramilitari russi di Africa Corps, che combattono al fianco dell’esercito. Human Rights Watch ha potuto confermare decine di vittime – tra cui cinque ragazze uccise nella regione centrale di Segou – e poi feriti e sequestri tra i civili, insieme a raid contro infrastrutture umanitarie.