In Campania pace fatta almeno con gli agricoltori: dalla Regione 20 milioni di euro. “Domani niente protesta”

NAPOLI – “Il risultato della riunione appena conclusa in Regione Campania con il presidente Roberto Fico e l’assessora Maria Carmela Serluca è uno stanziamento di 20 milioni di euro come prima base di partenza per il caro gasolio degli agricoltori campani“. Lo comunica Roberto Mazzei, direttore di Coldiretti Campania, al termine dell’incontro che si è tenuto oggi nella sede del Consiglio regionale. Coldiretti annuncia inoltre l’annullamento di una manifestazione prevista per la giornata di domani.

“La Regione si è messa a disposizione, ovviamente ci sono procedure amministrative per fare in modo che questi soldi possano essere messi velocemente a disposizione degli agricoltori”, aggiunge Mazzeri, spiegando che “proprio per questa vicinanza, per il fatto che oggi dal caro gasolio siamo arrivati alla deperibilità dei prodotti – abbiamo il latte che non viene ritirato, le castagne che non partono, così come i fiori – e per grande senso di responsabilità abbiamo deciso di non scendere in piazza domani perché dobbiamo stare vicini ai nostri soci. Con il lavoro che stiamo facendo con le prefetture e con le questore dobbiamo lavorare per fare in modo che i prodotti deperibili possano viaggiare e le nostre aziende rimanere in vita”.

Domani- giovedì 22 ottobre- era prevista una manifestazione a Napoli, con il concentramento alle 9:30 in piazza del Plebiscito e l’arrivo all’esterno di Palazzo Santa Lucia: Coldiretti aveva annunciato l’iniziativa, con la presenza di “migliaia di agricoltori, con i loro trattori”, per chiedere alla Regione Campania interventi urgenti in favore del comparto.

FICO: 13 MLN CONTRO CARO GASOLIO IN AGRICOLTURA

“Abbiamo già trovato, di fatto, un fondo con l’assessora Serluca di circa 13 milioni di euro che dedicheremo proprio al caro gasolio in agricoltura. Abbiamo fatto la richiesta come commissione della Conferenza delle Regioni all’Europa, che deve dare l’autorizzazione all’uso di questo fondo”. Lo annuncia il presidente della Regione Campania parlando a margine della seduta di Question time in Consiglio regionale.

Domani, ha ricordato Fico, “incontreremo tutti gli attori delle proteste e vedremo cosa potremo fare ulteriormente, ad esempio un finanziamento aggiuntivo ai 13 milioni da stanziare in legge di bilancio. Intanto, vediamo anche in questo momento come andrà avanti il Governo. Noi faremo la nostra parte al 100% perché non possiamo andare avanti così in Campania“.

(photo credit: coldiretti campania/Fb)