mercoledì 21 Ottobre 2026

Mattarella: “Occorre farsi carico del malessere dei giovani”

"Nelle fasi di incertezza occorre il coraggio dell'innovazione. Non è il tempo del ripiegamento"

di Marta TartariniData pubblicazione: 21-10-2026 ore 13:10Ultimo aggiornamento: 21-10-2026 ore 13:10

ROMA – “Occorre uno sguardo di ampia visione che, accanto alle necessarie scelte congiunturali, si proponga strategie adeguate nel farsi carico del malessere, del senso di insicurezza per il futuro che sovente i giovani avvertono, del timore che avvertono di asservimento o di emarginazione. Tanto più in questi tempi così tumultuosi e incerti”. Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla consegna delle insegne ai Cavalieri del Lavoro.

Nelle fasi di incertezza occorre il coraggio dell’innovazione. Non è il tempo del ripiegamento, del giardino di casa, della nostalgia ‘del bel tempo andato’ che non può tornare, ammesso che via sia effettivamente stato. Il tempo dell’innovazione richiede certamente coraggio e visione del futuro. Molte imprese dimostrano di non avere timore e, in questo rendono un servizio al Paese che deve sapientemente saperle accompagnare in questo sforzo”.

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