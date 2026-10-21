Schlein al Forum Coldiretti: “Basta repressione, serve prevenzione. E contro il carovita un tetto ai carburanti”

ROMA – Un intervento a tutto campo che spazia dalla gestione dell’ordine pubblico all’emergenza carovita, fino alla sanità e all’emergenza abitativa. Al Forum Coldiretti, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha tracciato la rotta dell’opposizione, chiedendo al governo risposte concrete sulle principali criticità del Paese e rifiutando logiche puramente repressive.

CORTEI. SCHLEIN: GOVERNO CONVOCHI SINDACI, SERVE COLLABORAZIONE

Sul fronte delle ultime tensioni e manifestazioni, la leader dem ha tracciato una linea netta tra il diritto di protesta e gli episodi di violenza, criticando l’operato dell’esecutivo. In particolare, Schlein ha attaccato la linea della sola risposta penale: “Perché in questi anni c’è stata solo repressione e mai prevenzione? I nostri sindaci chiedono al governo di poter lavorare insieme e chiedo al governo di convocarli perché davanti a violenze di questo tipo serve collaborazione istituzionale”, ha precisato. “C’è una protesta al sud pacifica e civile che non ha visto alcun ascolto, e poi ci sono stati episodi in alcune città di violenza inaccettabile che abbiamo condannato con nettezza senza alcun tentennamento. Non si usino solo i violenti per coprire le migliaia di persone che stanno manifestando pacificamente”.

SCHLEIN: REPRESSIONE NON BASTA, PREVENIRE NON È GIUSTIFICARE

E richiamando le parole dell’ex prefetto Franco Gabrielli, ha aggiunto: “La repressione non basta se non si fa un ragionamento approfondito sulle cause. Cercare di prevenire non è giustificare. Il fermo preventivo per minori? Non è stato efficace per maggiorenni. Dove andremo a finire così?”.

SCHLEIN: SE CROSETTO HA INFORMAZIONI VENGA IN PARLAMENTO

Un passaggio del discorso della segretaria dem ha riguardato anche le recenti dichiarazioni del ministro della Difesa: “Se il ministro Crosetto ha informazioni sarebbe bene venire in Parlamento. Certo che si sta muovendo qualcosa di strano, girano informazioni in rete e nei canali tesi a mettere paura alle persone. Siamo davanti a una sfida nuova, se ci sono informazioni è bene mettere al corrente il Parlamento”.

CARBURANTI. SCHLEIN: NON SIAMO COSTRETTI AL DECLINO, SERVONO PROPOSTE FORTI

Sull’impennata dei prezzi e sul costo della vita, Schlein ha sollecitato un deciso intervento pubblico, riprendendo le sollecitazioni delle categorie: “Non siamo costretti al declino, è il tempo di fare proposte forti”. E ancora: “Da molti mesi abbiamo chiesto di attivare le accise mobili. Ma hanno proceduto a stop and go e ci stanno ancora pensando. Abbiamo chiesto di tassare gli extraprofitti e la terza proposta è arrivata dai rappresentanti dei gestori dei benzinai: bisogna introdurre per legge un tetto ai prezzi carburanti. Credo che in tempi straordinari servono misure straordinarie”, ha aggiunto.

SCHLEIN: INTRODURRE PER LEGGE TETTO TEMPORANEO A PREZZI

Entrando nel dettaglio della proposta sui carburanti, la segretaria del PD ha spiegato: “Quando i prezzi arrivano a queste vette non basta affidarsi alla buona volontà di qualche società. Servirebbe un intervento pubblico e mirato. Bisogna introdurre un tetto temporaneo e dinamico al prezzo dei carburanti, un tetto di novanta giorni verificato ogni quindici che il governo possa attivare solo in circostanze eccezionali verificate dal garante dei prezzi”.

SCHLEIN: LORO 5% ARMI, NOI PORTEREMO AL 7% SPESA SANITÀ

Per Schlein “è stata una follia accettare la pretesa sbagliata di Trump di far portare al 5 per cento la spesa militare, che vuol dire tagliare welfare e sanità. Pensiamo sia stato sbagliato bisognava fare come ha fatto Sanchez. Ci prenderemo l’impegno chiaro come coalizione progressista di portare al 7 per cento la spesa sanitaria perché è quello che si aspettano gli italiani”.

SCHLEIN: GOVERNO DIA RISPOSTE CONCRETE A GIOVANI SU CARO AFFITTI

Forte la denuncia anche sul tema delle locazioni: “Un altro problema è il caro degli affitti. È incredibile quanto sia schizzato il prezzo degli affitti in questi ultimi anni, gli studenti non riescono più a prendere una casa in affitto. Abbiamo proposto di regolare il tema degli affitti brevi. Non vuol dire criminalizzare, ma evitare la grande speculazione immobiliare dando poteri ai nostri sindaci. E poi la reintroduzione del fondo affitto. Perché hanno tolto questo strumento? Io credo che sia dovere del governo dare risposte a questo disagio”.

CRISI DEMOCRAZIA, MA A MARZO IN DIFESA COSTITUZIONE AFFLUENZA AL 61%

Infine, un passaggio sul sistema democratico e la partecipazione dei cittadini: “La crisi della democrazia ha colpito sia i partiti che i corpi intermedi, lo sappiamo, è più faticoso. Però c’è stato un dato in controtendenza recentemente: nel marzo di quest’anno in difesa della Costituzione c’è stata una affluenza attorno al 61 per cento. Dobbiamo riguardare a quella Costituzione per scoprire come attuarla fino in fondo”.