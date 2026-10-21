Tutti gli atleti del Presidente: così Trump ha creato lo “sport elettorale”

ROMA – A febbraio, a un comizio in Texas, Donald Trump presenta il suo candidato alla Camera, uno specialista dei fuoricampo. Sbaglia anche il nome, di Mark Teixeira. E poi, come se niente fosse, ne elogia le doti di lanciatore. Teixeira è stato un All-Star di baseball, ed è uno che di mestiere la palla la colpisce, non la lancia. Non importa, perché il presidente degli Stati Uniti l’ha nel frattempo promosso sul campo (qualunque esso sia. Di nuovo: non importa). E’ una gaffe da poco, in un genere che Trump ha reso genere letterario, ma che illumina il rapporto tra Trump e lo sport, raccontato finora per difetto. Il Trump che sta sommergendo la campagna repubblicana per le elezioni di Midterm con una mareggiata inedita di finanziamenti, può contare su una solidissima base di atleti d’élite che nelle prossime settimane presteranno volto e fama per gli spot negli stati più contesi. Dagli spot elettorali allo sport elettorale è un attimo: scendono in campo tutti gli atleti del Presidente.

E’ una volata partita quest’estate, con i “suoi” Mondiali. O addirittura in primavera, quando ha invitato la nazionale maschile di hockey su ghiaccio, oro olimpico a Milano, al suo discorso sullo Stato dell’Unione davanti al Congresso. Nelle ultime settimane si è fatto vedere a diverse partite di football universitario di alto profilo. E ora ci sono le elezioni.



Il sostegno di Jaxson Dart, quarterback dei New York Giants, ha già fornito tanto materiale ai titolisti. Ma il caso più rumoroso è quello di Roger Clemens, lanciatore della Major League, oggi sessantaquattrenne, cui Trump conferirà la Medaglia presidenziale della libertà, una delle due massime onorificenze civili del paese. Clemens non si è mai scrollato di dosso i sospetti di doping, e per questo la porta della Baseball Hall of Fame è rimasta chiusa. “Non c’è altro presidente da cui preferirei ricevere questo premio”, ha detto Clemens due settimane fa, a un comizio di Trump a San Antonio.

Teixeira, intanto, fa il candidato. Nato sulla costa orientale e texano d’adozione, corre nella Hill Country tra Austin e San Antonio, la regione un tempo popolata da immigrati tedeschi, in un distretto fortino MAGA: Si definisce un “outsider conservatore” e dice che “il presidente Trump ha bisogno di alleati forti”. La molla, spiega, è scattata la sera delle elezioni del 2012, al Boston Convention & Exhibition Center. Quella notte cominciò la resa dei conti dentro il Partito Repubblicano, e da lì, poco dopo, l’ascesa di Trump. Teixeira era tra la folla, iscritto di lunga data al partito e all’epoca ancora sotto contratto con i New York Yankees. Teixeira, che in carriera nel baseball ha guadagnato oltre 200 milioni di euro, ha speso in campagna circa 2,5 milioni di euro del proprio patrimonio, formalmente come prestito.



Non è ovviamente il solo. Corrono con i Repubblicani in questa tornata l’ex kicker della NFL Jay Feely, candidato a un seggio in Arizona, e l’ex commentatrice sportiva Michele Tafoya, per il Senato in Minnesota.



I sondaggi mostrano un Trump in calo, soprattutto tra i giovani uomini: la fascia più appassionata di sport e uno dei fattori decisivi nel 2024. La proprietaria dei Dallas Mavericks, Miriam Adelson, investì in quella campagna 100 milioni di dollari. Quando vinse Trump chiamò sul palco a festeggiare il golfista Bryson DeChambeau, con indosso un cappellino MAGA, mentre la leggenda dell’NHL Wayne Gretzky era dietro le quinte. E così il defensive end della NFL Nick Bosa indossa un cappellino MAGA pure per andare a dormire, mentre Harrison Butker dei Kansas City Chiefs ha fondato addirittura un PAC per sostenere cause conservatrici allineate a Trump. Mike Tyson, l’ex giocatore della NFL Antonio Brown e il lottatore di UFC Jorge Masvidal erano tra gli invitati alla cerimonia di insediamento.

La lista di atleti-pro-Trump è lunghissima: le due ex stelle dei Pittsburgh Steelers Antonio Brown e Le’Veon Bell, l’ex running back Herschel Walker, Lawrence Taylor e Ottis Anderson, leggende dei New York Giants. I campioni del golf (il suo sport) Jack Nicklaus e John Daly. Dalla Nascar Danica Patrick e Richard Petty. E ancora, in ordine sparso, Curt Schilling (tre volte campione delle World Series), Johnny Damon (ex stella di Red Sox e Yankees), Royce White, ex prima scelta al draft NBA, diventato attivista politico e candidato repubblicano al Senato per il Minnesota. Per non parlare del mondo degli sport da combattimento.

Come scrisse Richard F. Shepard in un saggio del 1974 sul New York Times. “Non c’è niente che si avvicini allo sport nel conquistare l’anima degli uomini”.