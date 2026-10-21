VIDEO| A Londra il primo live di “Amateur”, Cesare Cremonini presenta il disco che sarà “il mio più grande fallimento”

Ph. Erika Serio

ROMA – Un ritorno fuori dagli schemi con un album che “sarà il mio più grande fallimento. Il più grande fallimento della musica Italiana”. Ne è sicuro Cesare Cremonini che così, al Corriere della Sera, descrive il suo “Amateur”, progetto in uscita venerdì 23 ottobre per Universal. Un disco dai riff ruvidi e dall’attitudine rock che, ieri sera, l’artista ha presentato all’O2 Shepherd’s Bush di Londra dove lo ha anche registrato (nello “Studio 13” di Damon Albarn): si tratta, infatti, di un luogo fondamentale per il 46enne “non solo per Bowie, i Queen, gli stessi Beatles. Ma perché qui volevo essere un signor nessuno, per lasciare spazio solo alla musica”.

E la musica ha preso possesso del teatro londinese davanti una platea sold out che ha cantato con Cremonini gli 11 nuovi brani del disco. Canzoni con le quali il cantautore ha voluto rischiare: “Sarà un fallimento perché questo disco è musica pura, non ha neanche ritornelli”.

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“Credo nel karma della musica- spiega Cremonini al Corriere-. Ossia, per quelli della mia generazione, la musica che resta oltre di noi. Oggi, invece, è l’algoritmo il karma della musica. E so che questo disco non verrà capito dall’algoritmo. Non c’è mai stato un momento storico in cui la musica è stata cosi ingabbiata. Perciò bisogna essere contenti dei fallimenti, se ci rendono liberi”.

E Cesare oggi assapora libertà come mai prima: “Volevo cementificare una ferita sanguinante nel mio ego. Perché il mio storico manager (Walter Mameli, ndr) mi ha sempre tenuto ‘schiacciato’, per non farmi montare la testa, come l’allenatore di Agassi: così sono diventato un grande cavallo da corsa, ma con una gigantesca insicurezza in me. Ora però sono cambiato. Prima mi sentivo di dover vincere dieci Wimbledon, ora invece sono come un tennista che ama solo la pallina”.

A raccontare questa libertà sul palco, ieri, sono saliti anche tre amici di Cremonini, tre artisti che compaiono anche nel disco: Fabri Fibra, Salmo e Malika Ayane. Accanto a loro, AMATEUR nasce anche dall’incontro con musicisti provenienti da esperienze e mondi diversi, tra cui Donny McCaslin, Tim Lefebvre, Malcolm Catto, Paul Stacey, Jeremy Stacey e Zach Danziger. Presenze cercate e volute per ciò che ciascuno poteva portare nella musica e nel suono del disco.

A Londra questa dimensione musicale si trasferisce sul palco con una superband internazionale riunita da Cremonini per dare forma live alle nuove canzoni, con Donny McCaslin al sax e Zach Danziger alla batteria, insieme a chitarre, pianoforte, tastiere e a una sezione fiati di sei elementi. Salmo, Fabri Fibra e Malika Ayane raggiungeranno Cremonini sul palco dell’ O2 Shepherd’s Bush Empire per questa unica notte londinese.

Questa la scaletta della serata, che ha ripercorso oltre a la tracklist del disco: Amateur con Salmo, Paparazzi con Fabri Fibra, Cavalli da corsa, Non lo diciamo a nessuno, Il giardino di sassofoni, Perché ti conosco, Mega Linz, Cose molto piccole con Malika Ayane, Disturbo Mentale con Sig, Solo e solamente, Athena. A completare la scaletta, due omaggi: “Walk on the Wild Side” di Lou Reed e “Stand by Me” di Ben E. King.

Dal 24 novembre sarà AMATOUR a portare il nuovo album nei palasport. Dopo un percorso live cominciato nei teatri e arrivato agli stadi e ai grandi spazi, Cremonini sceglie di riportare il disco al centro dello spettacolo e lasciare che siano le nuove canzoni a indicare la direzione del palco.