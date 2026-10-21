Un Mirage francese si è schiantato mentre rientrava da una missione, trovato il corpo di uno dei due piloti

ROMA – Secondo quanto riferito dall’Aeronautica francese un Mirage 2000-D della base aerea 133 di Nancy-Ochey si è schiantato martedì, intorno alle 22:40, nella zona di Rogéville, nella regione di Meurthe-et-Moselle, mentre rientrava da una missione. È stato recuperato un corpo, ancora da identificare. Proseguono le ricerche del secondo membro dell’equipaggio composto dal pilota e da un navigatore addetto ai sistemi d’arma.



Il caccia apparteneva allo squadrone 2/3 Champagne. Sono in corso indagini di sicurezza e giudiziarie per accertare le cause dell’incidente.



In un post su Facebook, Henry Lemoine, sindaco di Pont-à-Mousson, ha riferito che “detriti sono stati avvistati da un drone”. Pascal Doyotte, sindaco di Rogéville, ha dichiarato che alcuni testimoni hanno riferito di aver sentito una forte esplosione e di aver visto una palla di fuoco.



Alle ricerche in un’area composta da campi e boschi stanno partecipando risorse del Servizio antincendio e di soccorso dipartimentale della Meurthe-et-Moselle, vigili del fuoco, squadre di soccorso dell’aeronautica e personale della gendarmeria.



Il Mirage 2000-D è un caccia biposto da attacco al suolo entrato in servizio nel 1993. È stato impiegato nella maggior parte dei conflitti in cui la Francia ha partecipato da allora, in particolare in Kosovo nel 1999, in Libia nel 2011, in Afghanistan, Iraq e Siria e nel Sahel. Per poter rimanere in servizio fino al 2030, il modello 2000-D è stato sottoposto a un cosiddetto ammodernamento di “metà vita” , il cui cinquantesimo e ultimo esemplare è stato consegnato all’Aeronautica e allo Spazio a giugno