mercoledì 21 Ottobre 2026

Un Mirage francese si è schiantato mentre rientrava da una missione, trovato il corpo di uno dei due piloti

Il caccia è precipitato per cause ancora da accertare nella zona di Rogéville, nella regione di Meurthe-et-Moselle

Data pubblicazione: 21-10-2026 ore 9:46Ultimo aggiornamento: 21-10-2026 ore 9:46

ROMA – Secondo quanto riferito dall’Aeronautica francese un Mirage 2000-D della base aerea 133 di Nancy-Ochey si è schiantato martedì, intorno alle 22:40, nella zona di Rogéville, nella regione di Meurthe-et-Moselle, mentre rientrava da una missione. È stato recuperato un corpo, ancora da identificare. Proseguono le ricerche del secondo membro dell’equipaggio composto dal pilota e da un navigatore addetto ai sistemi d’arma.

Il caccia apparteneva allo squadrone 2/3 Champagne. Sono in corso indagini di sicurezza e giudiziarie per accertare le cause dell’incidente.

In un post su Facebook, Henry Lemoine, sindaco di Pont-à-Mousson, ha riferito che “detriti sono stati avvistati da un drone”. Pascal Doyotte, sindaco di Rogéville, ha dichiarato che alcuni testimoni hanno riferito di aver sentito una forte esplosione e di aver visto una palla di fuoco.

Alle ricerche in un’area composta da campi e boschi stanno partecipando risorse del Servizio antincendio e di soccorso dipartimentale della Meurthe-et-Moselle, vigili del fuoco, squadre di soccorso dell’aeronautica e personale della gendarmeria.

Il Mirage 2000-D è un caccia biposto da attacco al suolo entrato in servizio nel 1993. È stato impiegato nella maggior parte dei conflitti in cui la Francia ha partecipato da allora, in particolare in Kosovo nel 1999, in Libia nel 2011, in Afghanistan, Iraq e Siria e nel Sahel. Per poter rimanere in servizio fino al 2030, il modello 2000-D è stato sottoposto a un cosiddetto ammodernamento di “metà vita” , il cui cinquantesimo e ultimo esemplare è stato consegnato all’Aeronautica e allo Spazio a giugno

Leggi anche

Violenza sessuale su una dodicenne a Tivoli: in manette un cinquantenne

di Marco Tribuzi

Un’altra giornata di passione, al sud: i camion bloccano le autostrade verso Napoli

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»
Powered by Segesit Multimedia