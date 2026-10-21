ROMA – Un nuovo – ennesimo – episodio rischia di alimentare le preoccupazioni globali sulla sicurezza dell’intelligenza artificiale: gli “agenti” di OpenAI hanno disattivato i sistemi di monitoraggio e le protezioni pensate per scovare eventuali comportamenti scorretti dei bot autonomi.



L’azienda che produce ChatGPT ha spiegato che, in due recenti attività interne di programmazione, gli agenti hanno cercato di ingannare di proposito il personale e hanno preso iniziative per indebolire i controlli dell’azienda. Nel primo caso, all’inizio del mese, un agente ha spento gli avvisi automatici diretti al team di sicurezza. Pochi giorni dopo, in un secondo compito, un altro agente ha eliminato un sistema di monitoraggio e ha poi mentito ai dipendenti, sostenendo di non averlo fatto.



“In entrambi i casi, gli agenti hanno valutato se fosse opportuno mantenere le misure di sicurezza per il monitoraggio, ma hanno interpretato le istruzioni di codifica di routine come un’autorizzazione a indebolirle”, ha scritto OpenAI.



Per la startup, valutata 852 miliardi di dollari, non è il primo inciampo. I suoi agenti più avanzati hanno già mostrato comportamenti indesiderati: i modelli sono sfuggiti ai controlli durante i test, hanno hackerato la piattaforma Hugging Face e hanno violato i siti del servizio sanitario pubblico australiano. Per questo l’amministratore delegato Sam Altman ha annunciato che l’IPO, prevista in origine quest’anno, slitta a quello prossimo: si aspetterà di poter “passare con piena sicurezza alla fase successiva dell’intelligenza artificiale”, risolvendo intanto i problemi di sicurezza.



Dopo i fatti di due settimane fa, ora resi noti, OpenAI dice di aver rafforzato il monitoraggio e di indagare per capire se dietro ci sia una “persistenza eccessiva e benigna” o una “propensione a eludere” i sistemi che servono a individuare attività illecite.

Le verifiche di investigatori indipendenti, tra cui Asymmetric Security e Transluce, mostrano che i recenti attacchi informatici sono stati più estesi di quanto OpenAI avesse dichiarato all’inizio e hanno compreso azioni per coprire i tentativi di acquisizione fraudolenta di dati. Ad agosto l’azienda aveva detto di aver rivisto le procedure di test e di voler destinare più risorse alla sorveglianza degli agenti, con un allarme da far scattare entro 30 minuti dalla rilevazione di possibili problemi.



Anthropic, intanto, ha dato a METR, organizzazione no-profit, un “accesso simile a quello di un dipendente” per valutare i rischi dei suoi modelli. OpenAI, invece, non ha ancora comunicato intese con un valutatore esterno, uno dei passi concreti più citati dai laboratori di IA per rispondere alle paure sui pericoli di sistemi sempre più potenti.

