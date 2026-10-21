Trump va all-in sulle elezioni di Midterm: più di 300 milioni di dollari dai suoi super PAC



ROMA – Un all-in da 277 milioni di dollari: è quanto la macchina politica di Donald Trump ha messo in campo tra settembre e metà ottobre per sostenere i candidati repubblicani alle elezioni di Midterm. Una cifra che per il New York Times “non ha precedenti nella storia americana”, e che dà al partito un vantaggio economico proprio mentre cerca di tenersi stretto il pieno controllo del Congresso.

Subito dopo la rielezione – racconta il Nyt – i collaboratori del presidente hanno cominciato a raccogliere fondi con cene in cui aziende e donatori in cerca di influenza potevano comprarsi un incontro con il leader del mondo libero, a volte per un milione di dollari a testa. Il suo super PAC principale, MAGA Inc., ha incassato circa 473 milioni dall’elezione, e adesso Trump li sta usando. E’ montata così un’ondata di spesa repubblicana a cui i democratici non hanno saputo rispondere, pur avendo davanti uno scenario politico per il resto favorevole.



Intorno al Labor Day, i tre gruppi esterni legati a Trump hanno iniziato a mandare in onda spot in 24 stati. Molti seggi in zone storicamente repubblicane sono diventati contendibili per i democratici per via dell’impopolarità del presidente. Negli ultimi giorni, poi, i super PAC vicini a Trump hanno aumentato di colpo gli investimenti pubblicitari su Meta e Google.



Il New York Times aveva già scritto che due di questi gruppi erano, nei fatti, una filiazione di MAGA Inc. I nuovi documenti sui finanziamenti, depositati martedì sera da No Going Back PAC Inc. e Safety and Affordability PAC Inc., lo confermano: fino al 14 ottobre sono stati alimentati quasi esclusivamente da trasferimenti di MAGA Inc. per 225 milioni di dollari. A quella data, stando ai documenti, i tre super PAC alleati di Trump avevano in cassa circa 181 milioni complessivi, quindi margine per sostenere i repubblicani anche nelle ultime tre settimane.



Tra il 15 ottobre e il giorno del voto, i tre gruppi trasmetteranno spot per circa 99 milioni, secondo la società di monitoraggio AdImpact. È molto probabile, dunque, che la spesa complessiva di Trump per le elezioni di metà mandato superi i 300 milioni. Trump rivendica questi numeri con orgoglio: “Ho speso, o spenderò, oltre 400 milioni di dollari entro il giorno delle elezioni”, ha scritto su Truth. “Più di 300 milioni di dollari sono già stati spesi in pubblicità, contatti diretti e indiretti con gli elettori, comizi, arene per i comizi, telecomunicazioni, programmi per incoraggiare la partecipazione al voto, integrità elettorale e altro ancora”.



Quanto ai finanziatori, l’analisi dei registri di MAGA Inc. condotta dal Nyt indica che i maggiori, dal giorno del voto del 2024, sono stati Foris Dax, la società di criptovalute che gestisce Crypto.com; Diane Hendricks, miliardaria del Wisconsin attiva nel settore delle coperture; e Miriam Adelson, grande donatrice filo-israeliana. La raccolta, però, ha attinto a una platea molto più larga, e alcuni donatori hanno rapporti d’affari con l’amministrazione Trump. Secondo il Times, oltre 100 persone hanno versato a MAGA Inc. almeno un milione di dollari a testa.