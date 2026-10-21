mercoledì 21 Ottobre 2026

Le previsioni meteo di mercoledì 21 ottobre

Che (brutto) tempo farà oggi.

Data pubblicazione: 21-10-2026 ore 8:04Ultimo aggiornamento: 21-10-2026 ore 8:04

(da ilMeteo.it)

NORD

Le nostre regioni sono interessate dal passaggio di una perturbazione. La giornata sarà contraddistinta da un tempo instabile o molto instabile con precipitazioni che interesseranno in forma anche consistente soprattutto i settori alpini e prealpini, ma non mancheranno episodi localmente intensi anche in pianura. Meno piogge in Emilia. Tenderà a migliorare da ovest. Venti forti di Scirocco.

CENTRO e SARDEGNA

Una perturbazione atlantica interessa alcune regioni. La giornata sarà contrassegnata da un tempo compromesso dalle precipitazioni, anche consistenti e sotto forma di temporale su Toscana, Lazio e Umbria. Tempo più asciutto sui settori adriatici e nubi sparse con locali piogge irregolari in Sardegna. Venti forti, di Libeccio e Ponente sul Tirreno e Scirocco sull’Adriatico. Mari molto mossi.

SUD e SICILIA

La pressione è bassa sulle nostre regioni, una perturbazione interessa molte regioni. La giornata sarà contraddistinta da un tempo molto instabile con precipitazioni più consistenti sulla Campania e moderate sul resto dei settori. Maggiori schiarite potranno interessare la Sicilia dove il tempo sarà spiccatamente instabile. Venti di Scirocco, mari mossi.

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