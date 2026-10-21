Il sistema emergenziale made in Usa funziona: oggi dal Golfo Persico esce più petrolio che prima della guerra

ROMA – Nonostante gli attacchi lanciati dall’Iran nello Stretto di Hormuz, il greggio del Golfo Persico scorre più che prima della guerra. Grazie ad un sistema di navigazione emergenziale messo in piedi sotto l’ombrello militare americano. Un fenomeno anti-intuitivo ma paradigmatico che il Wall Street Journal mette in prima pagina.

Secondo Kpler, società che monitora le rotte delle navi, nella settimana chiusa il 18 ottobre i flussi petroliferi mediorientali (Hormuz e vie alternative incluse) hanno toccato in media oltre 24 milioni di barili al giorno, contro i 23,3 milioni dell’anteguerra. I dati preliminari dicono che da Hormuz, trasferimenti offshore nel Golfo dell’Oman compresi, ne sono passati circa 14 milioni, l’82% del livello prebellico.

I prezzi, però, non si sono calmati. Il Brent ha ripreso a salire e martedì era intorno ai 108 dollari al barile. Chi opera sul mercato teme che il miglioramento non regga, soprattutto se i combattimenti dovessero riesplodere, e con le scorte mondiali in calo il margine d’errore è minimo. L’operazione, poi, costa, e il conto finisce alla pompa. Eppure la tenuta dei flussi segna un passaggio nella partita per il più importante collo di bottiglia energetico del pianeta. Teheran può ancora rendere i transiti pericolosi e cari, ma ha perso parte della capacità di dissuadere, e con essa un pezzo della sua leva sugli Stati Uniti. “In sostanza, il sistema per la navigazione attraverso il pericoloso Stretto di Hormuz è ormai ben consolidato e la propensione al rischio di coloro che sono coinvolti nell’esportazione di petrolio è aumentata”, ha detto al WSJ Hamad Hussain, economista di Capital Economics. Anche gli oleodotti di Arabia Saudita ed Emirati fanno la loro parte: a settembre circa il 40% del greggio non iraniano uscito dal Golfo ha aggirato lo stretto, contro il 17% di prima del conflitto, stima Kpler.

Il meccanismo è semplice: si entra, si carica, si esce in fretta. La copertura aerea americana protegge un corridoio lungo la costa dell’Oman. Le petroliere riempiono le stive nel Golfo e salgono verso Hormuz, spesso a transponder spento, poi si fermano al largo dell’Oman e passano il carico a navi dirette ai mercati lontani, prima di rientrare, e il rientro è il momento più esposto. Dall’altra parte, i Guardiani della Rivoluzione usano droni e missili e hanno ripreso le tattiche da guerriglia degli Houthi yemeniti nel Mar Rosso, con vedette su piccoli pescherecci e combattenti mandati in mare.

Gli attacchi gonfiano i costi. Il nolo di una superpetroliera dal Golfo alla Cina ha sfiorato questa settimana il record di 37,37 dollari al barile, riferisce Kpler, mentre l’assicurazione contro i rischi di guerra è salita fino al 10% del valore della nave, da meno del 3%.

Per molti trader e armatori, scrive il quotidiano economico, il rischio vale la candela. “Rispetto all’anteguerra, rivendendo greggio iracheno si guadagnano 20 dollari in più al barile, circa 40 milioni a carico di superpetroliera, calcola Homayoun Falakshahi di Kpler: tre viaggi e si ripaga una petroliera di seconda mano da 100 milioni. Anche i marittimi vengono attirati con paghe da due o tre volte lo stipendio mensile, e un’agenzia di reclutamento cinese ha offerto fino a 25.000 dollari per un’andata e ritorno che di solito dura una o due settimane. (…) Secondo alcuni broker, certi armatori stanno spostando nel Golfo le navi più vecchie, quelle che prima portavano greggio venezuelano e russo, per le tariffe senza precedenti.

Le esportazioni iraniane nel frattempo restano strozzate dal blocco navale americano. Il rischio è che Teheran provi a riprendersi peso colpendo più forte, magari trascinando Washington in un nuovo scontro a due settimane dalle elezioni di Midterm. Intanto la violenza intorno allo stretto cresce: il Wall Street Journal, incrociando i rapporti dell’UK Maritime Trade Operations Centre e delle società di sicurezza marittima, conta circa 30 attacchi a navi questo mese. Gli incidenti di ottobre pesano per il 20% di tutte le navi colpite durante la guerra.