Angelina Jolie sarà Maria Callas diretta da Pablo Larrain

ROMA – Pablo Larrain (già alla regia di ‘Jackie’, ‘Spencer’) ha annunciato il suo prossimo film ‘Maria’, sulla vita di Maria Callas. Nei panni del soprano greco di origine americana ci sarà il premio Oscar Angelina Jolie.

ANGELINA JOLIE: “UN SOGNO CHE PRENDO CON RESPONSABILITÀ”

“Prendo molto sul serio la responsabilità di raccontare la vita e raccogliere l’eredità di Maria. Darò tutto quello che posso per affrontare questa sfida. Pablo Larrain è un regista che ammiro da tempo. Avere la possibilità di raccontare la storia di Maria con lui, e con una sceneggiatura di Steven Knight, è un sogno”, ha detto Jolie.

LA STORIA

La pellicola racconta la storia tumultuosa, bella e tragica della vita della più grande cantante d’opera del mondo, rivissuta e reimmaginata durante i suoi ultimi giorni nella Parigi degli Anni 70.

PABLO LARRAIN: “UNISCO LE MIE PASSIONI PIÙ PROFONDE: CINEMA E OPERA”

“Avere la possibilità di unire le mie due passioni più profonde e personali, il cinema e l’opera, è stato un sogno tanto atteso. Fare questo con Angelina, artista estremamente coraggiosa e curiosa, è un’opportunità affascinante. Un vero dono”, ha commentato Larrain.

Scritto da Steven Knight (‘Spencer’, ‘Peaky Blinders’) è prodotto da Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures, società del gruppo Fremantle, Juan de Dios Larraín per Fabula Pictures, e Jonas Dornbach per Komlizen Film.

La Jolie è ora in post-produzione del suo quinto film da regista, ‘ Without Blood’, il primo nell’ambito del contratto triennale che ha firmato con Fremantle come regista e produttrice.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it