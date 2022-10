Alla Festa del Cinema ‘Educazione fisica’, quando i genitori fanno “branco”

ROMA – Dopo ‘Mio fratello rincorre i dinosauri’, Stefano Cipani torna al cinema con ‘Educazione fisica’, presentato oggi alla Festa del Cinema di Roma. Il regista racconta dei genitori di tre alunni che vengono convocati dalla preside di una scuola media di provincia: è successo un fattaccio, di cui i loro figli sono i responsabili. Ma è difficile da credere e da accettare. La palestra si trasforma in un’aula di tribunale improvvisata, dove ha inizio un processo feroce nel tentativo ostinato di smentire e nascondere la verità. Tratto dall’opera teatrale ‘La palestra’ di Giorgio Scianna e scritto dai fratelli D’Innocenzo, nel film Angela Finocchiaro, Claudio Santamaria, Sergio Rubini e Raffella Rea sono i genitori diversi tra di loro in fatto di classe, di sensibilità e anche di atteggiamento. Giovanna Mezzogiorno, invece, è l’inflessibile e impenetrabile preside. “Ho letto la piece teatrale di Scianna nel 2014 e me ne sono subito innamorato. Si denunciava l’atteggiamento da branco di questi genitori iperprotettivi nei confronti dei figli. Ho pensato che si potesse sviluppare per il grande schermo un aspetto importante come quello della responsabilità rispetto a quello che ci succede“, ha detto Cipani in conferenza. “Il fatto di avere un unico ambiente per me è stato un limite creativo molto importante, però ha permesso alla mia fantasia e creatività di volare”, ha detto Santamaria. “Abbiamo avuto la fortuna di girare tutto in sequenza, come fosse uno spettacolo teatrale. Questo ci ha permesso di vivere le emozioni dei personaggi in sequenza. Con questo film – ha proseguito l’attore – non ci siamo sentiti chiamati in causa solo come attori ma anche come cittadini, esseri umani e genitori. La prima domanda che mi sono posto è ‘cosa avrei fatto se fossi stato in una situazione del genere’. Abbiamo messo in scena dei personaggi che arrivano fino alla fine della decenza, diventando grotteschi e surreali. Ho avuto difficoltà a rompere quel limite. La palestra, l’ambiente unico del film, si è rivelata simbolo del mondo che ci circonda”. Per Mezzogiorno “è stato un lavoro difficile, molto psicologico”. Un film attuale, spiazzante, crudo drammatico “che ci ha messo alla prova facendoci porre delle domande, ma soprattutto presenta uno spaccato della nostra società raccontandone la trasformazione. Mostra una società in cui le istituzioni hanno perso credibilità, in cui il familismo mostra i suoi risvolti peggiori“, ha dichiarato Rubini. Lavorare a questo progetto “è stato come affrontare l’oscurità che ognuno di noi può tirar fuori da se perché non sappiamo come reagiremmo in situazioni del genere”, ha detto Finocchiaro. ‘Educazione fisica’ tira fuori il peggio di se stessi e degli altri “quando i genitori creano un branco.”, ha aggiunto Rea. Nella pellicola, infatti, appare subito chiaro l’eterno conflitto “tra l’essere un buon cittadino, i doveri nei confronti dei figli e il dover proteggerli a tutti costi non dandogli lo spazio necessario per crescere“, ha concluso Scianna. ‘Educazione fisica’ arriva prossimamente al cinema con 01 Distribution.

