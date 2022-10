La ‘Bobo Tv’ sbarca sulla Rai per commentare i Mondiali in Qatar

ROMA – La ‘Bobo Tv‘ sbarca ai Mondiali di Qatar 2022. Rai Pubblicità e la tv capitanata da Christian Vieri insieme ai suoi amici di sempre – Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola – in collaborazione con l’agenzia Futura Management, riscriveranno le regole dello sport entertainment in occasione dei Mondiali di Calcio in Qatar al via il 20 novembre 2022. L’arrivo su Rai 1 e su RaiPlay dell’innovativo format, leader nell’intrattenimento sportivo digitale, sarà accompagnato da un altrettanto innovativa offerta commerciale di branded content firmata dalla concessionaria pubblicitaria del servizio pubblico.

“Saranno 22 pillole di 4-5 minuti in cui parleremo di calcio e campioni cercando di tenere Antonio (Cassano, ndr) calmo – assicura Vieri durante la presentazione del palinsesto Rai a viale Mazzini – Gli daremo delle gocce tranquillanti prima dei match e comunque vi faremo divertire per tutto il Mondiale”.

La ‘Bobo TV’ racconterà Qatar 2022 dunque non più solo su Twitch ma anche su Rai 1 e RaiPlay (in diretta streaming e on demand) con la messa in onda al termine delle partite programmate sui canali Rai, compresa la finalissima.

