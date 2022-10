Riccione ‘a caccia’ di ballerini per il festeggiamenti del Centenario

RICCIONE – Ci saranno anche dei ballerini di danza classica, moderna e contemporanea, dagli otto anni in su, tra i protagonisti dei festeggiamenti per il Centenario dalla nascita del Comune di Riccione. Ma vanno trovati. Così lo Studio Festi Group organizza un’audizione per il 22 e il 23 ottobre per selezionare artisti di varie età da coinvolgere in un progetto commissionato dall’amministrazioni.

Si cercano dunque ballerine con una buona tecnica di danza classica e di danza contemporanea e altre con esperienze di teatro danza o di laboratorio coreografico, bambini e bambine tra gli otto e i dieci anni con basi di danza classica e moderna. E ancora ragazzi e ragazze di 11-13 anni sempre con basi di danza classica o moderna e due danzatori con una buona tecnica di danza contemporanea e con esperienze di teatro danza o di laboratorio coreografico. Le audizioni sono fissate per il 22 ottobre dalle 14 alle 19 e domenica 23 ottobre dalle 9 alle 14 al Riccione Dance Center in via Enzo Ferrari 15.

E’ necessario portare una fototessera. Per partecipare scrivere a: [email protected]

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it