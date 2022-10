Clima che cambia, siccità: e a Bologna muoiono gli alberi

BOLOGNA – Cambiamenti climatici e siccità stanno facendo ammalare e morire sempre più alberi anche nella città di Bologna. Nell’ultimo anno, infatti, sono aumentati gli abbattimenti di piante in condizioni ormai irrecuperabili. A confermarlo è l’assessore all’Ambiente del Comune di Bologna, Valentina Orioli, rispondendo questa mattina in Consiglio all’interrogazione dell’esponente Fdi Manuela Zuntini.

MUTANO CONDIZIONI DI VITA E SALUTE

“I cambiamenti climatici stanno mutando le condizioni di vita e di salute degli alberi in città- spiega Oroli- e anche a causa della grande siccità, quest’anno è aumentato il numero di rimozioni di esemplari morti o in gravi condizioni fitosanitarie”. Il bilancio arboreo del Comune di Bologna, però, “è sempre largamente positivo”, precisa l’assessore, grazie alle nuove piantumazioni fatte negli ultimi mesi. Orioli ci tiene comunque a ribadire che gli abbattimenti riguardano solo gli alberi “in documentate gravi condizioni”.

“MA I CITTADINI NON VENGONO INFORMATI”

Visto il quadro attuale, il Comune ha deciso di “aprire una riflessione puntuale” con la Consulta del verde sulla gestione del verde in città. Palazzo D’Accursio, inoltre, “sta lavorando per implementare la comunicazione nei confronti dei cittadini”. Proprio sulla mancata informazione da parte del Comune punta il dito Zuntini. “Riceviamo molte segnalazioni da parte dei cittadini per alberi abbattuti anche se sembrano in buone condizioni di salute- critica la consigliera Fdi- le persone non capiscono le ragioni di questi abbattimenti e si lamentano perchè non sono informate”.

