Dg Azienda dei Colli: “Costi energia quasi raddoppiati, ma la Regione Campania è sul pezzo”

NAPOLI – “Come in tutte le case anche la nostra azienda ha registrato da subito un aumento considerevole dei costi dell’energia. Sono quasi raddoppiati rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente quando non siamo ancora arrivati nella stagione fredda, dove è presumibile un ulteriore aumento dei costi che graveranno pesantemente sul bilancio dell’azienda”. Così alla Dire Anna Iervolino, direttrice generale dell’Azienda dei Colli che comprende tre ospedali napoletani: Monaldi, Cotugno e Cto.

“Disagi per l’assistenza fornita? Noi chiaramente eroghiamo servizi essenziali, quindi – sottolinea – mi auguro vivamente di no. Sono servizi che non possono subire alcuna limitazione, come le scuole. Siamo fiduciosi che il governo trovi le soluzioni più adeguate possibili per poter arginare il problema ed eventualmente trovare risorse aggiuntive. Il tema è sicuramente all’attenzione dei decisori politici, non può essere affrontato a livello di singola azienda, se ne discute anche a livello europeo. La Regione Campania – evidenzia Iervolino – è sul pezzo, hanno già fatto un’indagine attraverso i dati delle rendicontazioni periodiche contabili e hanno rilevato l’aumento dei costi, abbiamo relazionato sulle condizioni che abbiamo internamente, abbiamo anche edifici vecchi che necessiterebbero di opportuni adeguamenti”.

La manager dell’Azienda dei Colli aggiunge che “anche in linea con le indicazioni della Regione diverse aziende, già prima che si ponesse il problema del caro energia e per ragioni di transizione ecologica, avevano avviato degli investimenti importanti per l’efficientamento. Questa azienda ha in corso un progetto importante di efficientamento di cappotto termico e di trasformazione del riscaldamento a pompa di calore al Cto. Certo – ammette – il vincolo di bilancio è un elemento di cui tenere conto. Con una buona programmazione si possono fare interventi meno onerosi, come cambiare le luci trasformandole a led per cercare, nel nostro piccolo, di contenere questa spesa. Intanto abbiamo fatto disposizioni per creare nei dipendenti e nell’utenza una coscienza e una consapevolezza: banalmente l’invito a spegnere le luci nelle ore diurne, noi fortunatamente abbiamo strutture molto luminose. È importante la reponsabilizzazione di comportamenti individuali perché si possa tutti contribuire al contenimento del problema. Abbiamo emanato una circolare che – conclude Iervolino – richiama anche al buon uso dei dispositivi come stampanti e pc per far sì che si abbia attenzione della cosa pubblica come delle proprie cose”.

