ROMA – “Lo mangerete il panettone o litigate prima?“. Con ironia Enrico Lucci prova ad agganciare i leader del centrodestra dopo le consultazioni al Quirinale. Mentre Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e le delegazioni dei partiti si allontano dal microfono dove ha parlato la premier in pectore, Lucci li incalza: “Ci arrivate alla colomba di Pasqua?“.

Meloni trattiene a stento le risate, ma tira dritto. Salvini cammina quasi impassibile. Berlusconi è lì lì per rispondere, ma Alessandro Cattaneo lo tira via portandolo sotto braccio. Il Cavaliere sorride di gusto, sta per dire qualcosa, ma si ferma. Con la mano fa un gesto eloquente, quasi a scacciare le nuvole dall’orizzonte del nascente governo, come a dire: “Ma cosa dici?”. Poi, appena prima di lasciare la sala, assicura che con Mattarella è andato “tutto bene”.

