Il drive-in di Aosta cambia orari per il servizio tamponi

AOSTA – Il drive-in di Aosta, in via Lavoratori vittime del Col du Mont, cambia orario. Il servizio tamponi sarà attivo il lunedì, il mercoledì e il sabato dalle 7.30 alle 12. Lo comunica l’Usl della Valle d’Aosta in una nota. “Tale variazione- spiega l’azienda sanitaria- si è resa necessaria al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili, preso atto della richiesta del servizio da parte dell’utenza. Qualora fosse necessario, si provvederà a modificare nuovamente il calendario”. I tamponi sono a pagamento e vengono effettuati esclusivamente su prenotazione tramite il Cup. È necessario presentarsi al drive-in con l’attestazione di pagamento del ticket.

