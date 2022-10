Draghi: “Presto in Europa bollette più basse grazie alle misure proposte dall’Italia”

di Roberto Antonini e Luca Monticelli

ROMA – “Il governo italiano si è mosso con la massima determinazione fin dall’inizio, siamo il paese europeo che ha più diversificato le fonti di approvvigionamento di gas, riducendo di due terzi la dipendenza dalla Russia. E lo abbiamo fatto certamente prima di chiunque altro in Europa”, dice il premier uscente Mario Draghi in conferenza stampa a Bruxelles, dopo che ieri i leader Ue hanno finalmente raggiunto un accordo sul prezzo del gas. “Presto le bollette saranno più basse” grazie “alle misure proposte dal governo italiano”, prosegue il premier uscente.

DRAGHI: TETTO GAS NON SCONTATO MA OTTENUTO, UNITI TUTTI PIU’ FORTI

Nel Consiglio europeo ci sono stati “scambi su vari elementi”, perché “siamo tanti paesi, siamo diversi tra noi e vale per l’energia come per tante cose”, perché “le condizioni di partenza sono diverse”. Quindi al Coniglio Ue “ci sono state discussioni” ma alla fine è emersa per “la prima volta l’intenzione di avere un tetto al prezzo del gas e un meccanismo di finanziamento comune, questo non era per niente scontato” ma “alla fine siamo riusciti ad averlo” e “una decisione comune ci fa tutti più forti”. “L’Italia ha tutte le capacità per essere protagonista in Europa per tracciare un sentiero e percorrerlo insieme a tutti i partner”, aggiunge il premier uscente.

DRAGHI: PACCHETTO UE ACCOGLIE TUTTE LE PROPOSTE DELL’ITALIA

Il premier uscente Mario Draghi, in conferenza da Bruxelles, spiega che “le decisioni di questa notte mi hanno reso soddisfatto, sono venute dopo un po’ di tempo, c’è voluta una po’ di energia, ma mostrano che l’Europa è unita e pronta a intervenire con misure efficaci per rispondere alle esigenze di cittadini e imprese”. Il pacchetto approvato, continua, “accoglie tutte le misure richieste dall’Italia: la creazione di un corridoio dinamico per il prezzo del gas, il disaccoppiamento tra prezzo del gas e dell’elettricità, la necessità di avere strumenti comuni per mitigare il rincaro dei prezzi dell’energia”. Misure che saranno operative “il più presto possibile”.

DRAGHI: IL NOSTRO PROBLEMA NON È LA DISPONIBILITÀ DEL GAS MA IL PREZZO

“Il nostro problema non è la disponibilità di gas, noi siamo quelli in Europa che hanno la maggiore disponibilità e continuiamo a esportare milioni di metri cubi. I nostri stoccaggi sono pieni, 92-93% vuol dire pieni. Il nostro problema, e di altri paesi come noi, è il prezzo”, spiega il premier uscente. “Su questo fronte non c’erano proposte e non potevamo essere interessati”, prosegue Draghi, ma il confronto nel Consiglio europeo “ha portato a una decisione all’unanimità”.

DRAGHI: CI SARÀ BISOGNO DI TANTO TEMPO PRIMA DI DEBITO CONDIVISO

“Ci sarà ancora bisogno di tanto tanto tempo prima che il debito in Europa venga condiviso”.

DRAGHI: LOTTA A MUTAMENTI PASSO STRAORDINARIO, UE SENZA PARI

“La lotta al cambiamento climatico è stato un passo straordinario, perché l’Europa ha dimostrato di esser all’avanguardia nel mondo, tanto che alcuni dicono un po’ troppo. Ma sono un fatto tutti gli investimenti nelle rinnovabili fatti in questi anni, e soprattutto la mobilitazione culturale dei cittadini europei sul cambiamento climatico, non esito a dire superiore a qualsiasi altra parte del mondo”

DRAGHI: NON DO CONSIGLI AL NUOVO GOVERNO, TRANSIZIONE SERENA E INFORMATA

“Non do consigli, ciò che il governo uscente può fare è la testimonianza di quello che ha fatto”, prosegue Draghi. “Stiamo cercando di assicurare una transizione più serena e informata possibile”, ribadisce.

DRAGHI: ITALIA GRANDE PAESE, ARRIVANO DIFFICOLTÀ MA ECONOMIA SOLIDA

“L’Italia è davvero un grande paese e ha mostrato forza e credibilità negli ultimi due anni. La performance dell’economia italiana è andata molto bene, adesso comincia un momento di difficoltà, ma l’Italia vi entra da un punto di partenza abbastanza solido”, dice Draghi, rispondendo in inglese a una domanda sulle tensioni sui mercati ora che si insedierà un altro governo.

