Il sindaco di Ferrara a cena con il nuovo tecnico della Spal De Rossi

FERRARA – Dopo un primo scambio di messaggi di benvenuto, all’indomani dell’arrivo del tecnico in città, ieri il sindaco di Ferrara Alan Fabbri ha incontrato per la prima volta di persona il nuovo allenatore della Spal Daniele De Rossi. L’occasione, fa sapere il Comune, è stata una cena all’osteria ‘Odica’ di Marrara, a cui ha partecipato anche il presidente biancazzurro Joe Tacopina e in cui “si è già parlato di alcuni ulteriori progetti da promuovere con nuove intese tra Comune e squadra”.

FABBRI: “TANTI PROGETTI IN CANTIERE, SOPRATTUTTO PER I GIOVANI”

Commentando l’incontro con De Rossi, il primo cittadino afferma che conoscere l’ex calciatore della Roma e della Nazionale, campione del mondo nel 2006, è stato “un onore e un piacere”, e sottolinea con soddisfazione che “ancora una volta l’Italia guarda a Ferrara”. Quanto ai “progetti attivi con il team”, Fabbri ricorda che “sono tanti” e aggiunge che “tanti altri ne abbiamo in cantiere, soprattutto per la promozione tra i giovani dello sport, della storia, della cultura e dei valori che la Spal porta con sé”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it