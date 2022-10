Partite in 4K e offerta su tv, radio e Internet: ecco i Mondiali in Qatar della Rai

ROMA – Tutte le 64 partite trasmesse, in diretta e in esclusiva, sui canali tv Rai, con l’altissima definizione del 4K su Rai 1 non solo sul satellite – attraverso il canale 210 di Tivusat – ma in modalità ibrida HbbTV tramite Smart Tv connesse a internet. La squadra della Rai scende in campo per i Mondiali di calcio di Qatar 2022, con il conto alla rovescia che segna 29 giorni al fischio d’inizio di Qatar-Ecuador, partita inaugurale in programma il 20 novembre.

L’AD FUORTES: “MASSIMO SFORZO ANCHE SENZA L’ITALIA DI MANCINI”

“È un impegno importante per la Rai, che ce l’ha messa e ce la metterà tutta”, assicura l’amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, durante la presentazione del palinsesto a Viale Mazzini. “Il Mondiale è l’evento più importante a livello internazionale insieme alle Olimpiadi e credo sia importante che la Rai faccia il massimo sforzo per portarlo nelle case degli italiani: anche questo è servizio pubblico per diffondere un vero patrimonio. Si svolge poi in un periodo particolare, in autunno, con la crisi economica ed energetica e credo riuscire a dare leggerezza e svago sia importante e cercheremo di farlo nel migliore dei modi”.

Malgrado la dolorosa assenza della Nazionale di Roberto Mancini in Qatar. “Sono sicuro che verrà fatto uno straordinario lavoro nonostante l’assenza dell’Italia, che voglio vedere in positivo, perché senza il tifo gli spettatori scenderanno nel dettaglio. Dovremo giocarci la carta della qualità in tutti i sensi”. Proprio su questo punto, ha concluso Fuortes, “ho spinto molto affinché il 4K potesse arrivare nelle case di tutti“.

IL PALINSESTO RAI PER I MONDIALI IN QATAR

Nel dettaglio, 37 partite andranno in onda su Rai 1, 19 su Rai 2 e 8 su Rai Sport HD. Tutti i match che si giocheranno in prima serata nella fase a gruppi e tutti gli incontri a eliminazione diretta, dagli ottavi alla finale, saranno trasmessi su Rai 1. Rai 2 e Rai Sport HD ospiteranno, invece, parte degli incontri della prima fase con la scelta di trasmissione su Rai Sport HD per match che si giocheranno in contemporanea.

I TELECRONISTI E GLI OPINIONISTI RAI PER I MONDIALI

“Il Mondiale è una opportunità di crescita, è un progetto corale: finora abbiamo fatto un lavoro durissimo ma sarà ancora più duro da oggi in poi. Però ci saremo con le partite trasmesse e raccontando anche tutto quello che non si vedrà. Vi faremo divertire“, la promessa di Alessandra De Stefano, direttrice di Raisport, che ha poi presentato la formazione di telecronisti, commentatori, conduttori e inviati di Rai Sport, tutti coordinati da Donatella Scarnati: da Stefano Bizzotto a Luca De Capitani, Da Dario Di Gennaro a Alberto Rimedio, affiancati da Lele Adani, Antonio Di Gennaro, Claudio Marchisio e Sebino Nela. Quattro, invece, gli inviati: Alessandro Antinelli, Marco Lollobrigida, Simona Rolandi e Jacopo Volpi.

Tornerà il format che tanto successo ha avuto a Tokyo 2020: dal ‘Circolo degi Anelli’ al ‘Circolo dei Mondiali‘, ogni sera dopo il match delle 20 torneranno Alessandra De Stefano, Sara Simeoni e Jury Chechi per intrattenere con ospiti, musica, approfondimenti, cultura e cinema.

NON SOLO TV: L’OFFERTA MONDIALE SU RADIO, WEB E APP

Il Mondiale non è solo televisivo. Rai Radio 1 e Radio 1 Sport racconteranno nel dettaglio l’intera manifestazione con ‘Tutto il Mondiale minuto per minuto’: i 64 incontri saranno trasmessi in diretta grazie a una squadra di otto radiocronisti e al commento tecnico di Fulvio Collovati, Beppe Dossena, Massimo Orlando, Sebino Nela e Katia Serra. “Siamo cresciuti ascoltando il calcio alla radio, che è bellissimo – spiega Andrea Vianello, direttore di Radio 1 – Avremo tutte le partite in diretta, poi approfondimenti e ‘Torcida Mundial’. E attenzione perché credo che gli ascolti saranno molto importanti anche senza la nostra Nazionale”.

Infine, massima visibilità in digitale su RaiPlay, che oltre alle partite in diretta avrà anche una sezione dedicata all’on demand con highlights e interviste.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it