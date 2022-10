“Emigratis”, ad Amref i bonifici “scroccati” da Pio e Amedeo agli ospiti

ROMA – Dalla comicità di Pio e Amedeo nasce un progetto che servirà per la costruzione di pozzi di acqua potabile in Kenya. Durante i loro viaggi attorno al mondo nei panni dei due ‘Emigratis’, il duo ha cercato di coinvolgere i loro ‘ospiti’ nell’iniziativa benefica in supporto di Amref, l’organizzazione non governativa internazionale che dal 1957 è attiva in Africa per migliorare la salute delle popolazioni e la qualità della vita.

A ciascuno degli ospiti vip, così, Pio e Amedeo hanno ‘scroccato’ bonifici che – come svelato alla fine della quarta e ultima puntata di ‘Emigratis’- non sono andati sui conti correnti di ‘Bufalone e Messicano’. I soldi sono stati donati ad Amref e saranno impiegati nella costruzione di pozzi per portare l’acqua nei villaggi intorno a Malindi.

Amref e Pio e Amedeo, testimonial di questo progetto, ci tengono a precisare che “i pozzi di acqua potabile costruiti grazie ad Emigratis saranno pozzi Amref che verranno creati per aiutare migliaia di persone nel territorio intorno a Malindi (Kenya). I riferimenti a dediche e denominazioni fatte nel programma sono unicamente parte della scrittura televisiva“.

