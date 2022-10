Sam Smith torna live in Italia dopo 5 anni

(Photo credit: Michael Bailey Gates)

ROMA – Sam Smith torna in Italia dopo cinque anni con due date prodotte e organizzate da Vivo Concerti. Il cantautore britannico si esibirà sabato 20 maggio all’Unipol Arena di Bologna e domenica 21 maggio al Pala Alpitour di Torino.

I BIGLIETTI

I biglietti saranno disponibili in pre-sale su Vivo Club dalle 11 di mercoledì 26 ottobre e in vendita online dalle 11 di giovedì 27 ottobre. Sul palco, l’artista porterà i suoi più grandi successi e i pezzi dell’album da cui il tour prende il titolo, “Gloria”, in uscita il 27 gennaio per Capitol Records.

”Gloria” è il quarto album in studio di Sam e arriva dopo l’acclamato album del 2020 “Love Goes”. È il quarto progetto del cantautore che, per l’occasione, ha raccolto 13 tracce, anticipate dal singolo “Unholy”.

