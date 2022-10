ROMA – “Abbiamo incontrato il presidente Mattarella e convenuto sulla necessità di dare a questa nazione un nuovo governo nel minore tempo possibile. Le urgenze che abbiamo di fronte sono moltissime, a livello nazionale e internazionale”. Così Giorgia Meloni dal Quirinale al termine delle consultazioni con il presidente della Repubblica. Silvio Berlusconi da un lato, Matteo Salvini all’altro fianco, dietro tutto il resto della folta delegazione della coalizione di centrodestra. Ma parla solo la premier in pectore, come annunciato.

LEGGI ANCHE: VIDEO | Berlusconi come Chaplin, il film muto del Cavaliere al Quirinale

“Tutta la coalizione, che non a caso si è presentata assieme alle consultazioni, ha dato una indicazione unanime come rappresentante della maggioranza parlamentare – prosegue Meloni -, proponendo al presidente della Repubblica l’indicazione della sottoscritta come persona incaricata formare il nuovo governo. Noi attendiamo le determinazioni del presidente, che ringraziamo per il suo magistero in un momento così particolare nella storia della nazione e annunciamo, già da ora, che siamo pronti perché vogliamo procedere nel minore tempo possibile”, conclude la premier in pectore.

LEGGI ANCHE: Tajani-Berlusconi, il grande freddo al Colle

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it