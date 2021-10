Università, Messa: “Pronti a ridurre capienza se aumentano contagi”

ROMA – Le misure adottate per il rientro all’Università “seguono l’andamento della vaccinazione e della pandemia. Sono iniziate in maniera molto stretta con Green pass, mascherine e distanziamento, e man mano stiamo lasciando le università sempre più libere anche di occupare le aule fino all’80 o al 100% della capienza. Ma siamo tutti consapevoli del fatto che non siamo fuori dalla pandemia e dobbiamo essere sempre pronti a ridurre nel caso in cui possa succedere quello che sta accadendo in Inghilterra“. Lo ha detto la ministra dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, intervistata questo pomeriggio da Skuola.net.

GOVERNO CONTRARIO A TAMPONI GRATUITI, ANDREBBE FATTA ECCEZIONE PER STUDENTI

La posizione del Governo è quella di “non dare i tamponi gratis, perché andrebbe contro il tentativo di aumentare le vaccinazioni. Non è un’azione punitiva ma esortativa a farsi il vaccino. Per quanto riguarda gli studenti, per coloro che non possono fare il vaccino bisognerebbe fare un’eccezione per quanto riguarda il tampone gratuito. Ma stiamo vedendo fino a che punto si riesce ad arrivare con le vaccinazioni”.