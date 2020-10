Coronavirus, in Lombardia didattica a distanza per tutte le scuole secondarie

MILANO – Didattica a distanza in tutte le scuole secondarie della Lombardia dal 26 ottobre. E’ il contropiede lanciato sul governo da Regione Lombardia per limitare il coronavirus.

La sorpresa, tenuta riservata finora in tutte le comunicazioni ufficiali, è arrivata al termine della giornata in cui la giunta Fontana ha portato a casa il coprifuoco dalle 23 da domani in un testo firmato anche dal ministro della sanità Roberto Speranza. Inoltre, pur restando sospese gare e competizioni locali, provinciali e regionali per gli sport di contatto dilettantistico, potranno essere svolti gli allenamenti in forma individuale a condizione che siano osservate le misure di prevenzione del contagio.



Le misure sulla scuola, precisa Palazzo Lombardia, sono attuate in accordo con tutti i sindaci, e con Anci e Upi.