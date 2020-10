I Manetti Bros. non andranno alla Festa del Cinema di Roma

ROMA – Marco e Antonio Manetti non parteciperanno alla Festa del Cinema di Roma. Attesi ospiti della kermesse, i due fratelli, registi di film di successo come ‘Song ‘e Napule’ e ‘Ammore e Malavita’, sabato avrebbero dovuto essere protagonisti di un incontro con il pubblico e presentare in anteprima alla manifestazione alcune sequenze del loro film più recente, Diabolik (interpretato da Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea). La Fondazione Cinema per Roma ha invece annunciato che “l’Incontro Ravvicinato con Marco e Antonio Manetti – in programma alla quindicesima edizione della Festa del Cinema, sabato 24 ottobre alle ore 22, presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica – e gli appuntamenti per la stampa sono annullati per motivi personali. I biglietti per l’Incontro Ravvicinato acquistati online saranno rimborsati automaticamente da TicketOne entro il 25 ottobre. I biglietti acquistati presso l’Auditorium saranno rimborsati esclusivamente presso la biglietteria del Parco della Musica entro e non oltre domenica 25 ottobre alle ore 12″, si legge in una nota.

