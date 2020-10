Coronavirus, in Lombardia scatta il coprifuoco

MILANO – Da domani coprifuoco in Lombardia: fino al 13 novembre, dalle 23 alle 5 del mattino, ci si potrà spostare soltanto per comprovate “esigenze lavorative, situazioni di necessità o urgenza e motivi di salute”. Queste le indicazioni fornite nella prima bozza dell’ordinanza regionale, firmata dal governatore Attilio Fontana e dal ministro della Salute Roberto Speranza, sulle nuove disposizioni per la gestione dell’emergenza Covid-19. L’ordinanza è stata inviata ai sindaci dei 12 capoluoghi di provincia e all’Anci per l’approvazione definitiva.



Nel documento viene specificato che dopo le 23 sarà comunque consentito “il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza”. Chi ha esigenze di spostarsi durante il divieto (per motivi lavorativi, di necessità o di salute) dovrà portare con sé “un’autodichiarazione”. Nel caso in cui non verranno rispettate le misure adottate, si incorrerà nella sanzione prevista dal decreto del 25 marzo. Attesa un’altra ordinanza specifica per le misure che riguarderanno gli esercizi commerciali.