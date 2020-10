‘Back to school’, un manuale creativo per aiutare l’Africa a riaprire le scuole

ROMA – Un manuale che raccoglie soluzioni “economiche e facilmente riproducibili” per far ripartire in sicurezza la scuola in Africa (dove in otto paesi gli istituti sono ancora totalmente fermi) nonostante la pandemia. Ma anche un modo per rilanciare “resilienza e creatività” del continente, che sta facendo fronte alla crisi sanitaria meglio di quanto in molti avevano previsto. È il cuore del progetto ‘Back to School’, presentato con un webinar dal suo ideatore, l’architetto e urban planner Federico Monica, insieme con Cleophas Dioma, esperto di cooperazione con origini del Burkina Faso, presidente esecutivo di Italia Africa Business Week (Iabw).

L’iniziativa è nata nel contesto della piattaforma web ‘Covid Free Toolkit’: un portale e un gruppo Facebook nati durante il picco della prima ondata della pandemia, che hanno raccolto da tutta l’Africa azioni locali e “dal basso” per gestire i tre aspetti più importanti nella prevenzione alla diffusione del Covid-19: lavaggio delle mani, protezione individuale e distanziamento sociale. Monica, fondatore a Parma dello studio di architettura e ingegneria Taxibrousse, specializzato nella consulenza a progetti di cooperazione, spiega all’agenzia Dire che con ‘Back to School’ sono state rielaborate alcune delle idee emerse nella prima iniziativa, poi “declinate nello specifico per il contesto scolastico” e pensate per “ong e associazioni che operano nelle scuole”.