Coronavirus, neonata positiva lasciata in ospedale a Palermo: si cerca la madre

PALERMO – Si è presentata in ospedale chiedendo che la propria bimba, neonata, venisse visitata e poi, dopo l’accertata positività della piccola al coronavirus, approfittando del protocollo anti-Covid che vieta di entrare in contatto con possibili contagiati, ha fatto perdere le proprie tracce. È accaduto nei giorni scorsi all’Ospedale dei Bambini di Palermo e ora sono in corso le ricerche della donna.