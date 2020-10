A scuola nel mondo: appuntamento a Treviglio con Intercultura

ROMA – Ripartono i programmi all’estero di Intercultura, con l’uscita del nuovo bando e delle borse di studio per i programmi dell’anno scolastico 2021/2022. Intercultura offre un’esperienza di crescita all’estero per gli studenti nati tra l’1 luglio 2003 e il 31 agosto 2006, per loro le iscrizioni sono aperte fino al 10 novembre.

Per studenti e genitori interessati sono previsti due incontri: il primo sarà oggi, online alle ore 20.30, e il secondo il 3 novembre a Treviglio, dalle ore 20.30 alle ore 22.30, presso la sede di piazza Santuario 1. In linea con le vigenti normative sanitarie, è necessario prenotare l’appuntamento al sito www.intercultura.it.

Questi momenti saranno l’occasione per conoscere i volontari che seguiranno passo a passo i ragazzi e le loro famiglie, e per ascoltare le testimonianze degli studenti rientrati da poco dall’esperienza all’estero. Tra questi Federica, un anno scolastico in Germania: “L’esperienza all’estero è stata una straordinaria opportunità di crescita personale, che mi ha allargato la mente, aperto gli occhi e scaldato il cuore: nei mesi trascorsi lontano dall’Italia, ho imparato ad apprezzare lo stile di vita del mio paese ospitante e, allo stesso tempo, ho rivalutato il mio luogo d’origine e costruito meravigliose relazioni con persone che, in poco tempo, sono diventate speciali”.