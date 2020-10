Giornale radio sociale, edizione del 21 ottobre 2020

INTERNAZIONALE – Proteggiamo i bambini. Il numero di minori che vive sotto la soglia di povertà nel mondo potrebbe superare i 700 milioni entro la fine dell’anno a causa della pandemia di Covid-19. Il nuovo Rapporto di Save the Children mette in luce l’impatto socio economico della crisi sottolineando i pericoli per l’infanzia.

Ascoltiamo Daniela Fatarella, direttrice generale dell’organizzazione. (sonoro)

SPORT – Non metteteci in fuori gioco. Gli appelli al governatore della Lombardia: il Centro Sportivo Italiano sottolinea come lo sport educativo sia un diritto irrinunciabile per giovani e ragazzi; l’Unione italiana sport per tutti evidenzia la situazione di migliaia di società che sono un patrimonio sociale e garantiscono il diritto allo sport, con riflessi economici importanti per il reddito degli operatori impegnati con l’associazionismo dilettantistico.

SOCIETA’ – Buone notizie. “Sono davvero contento di aver chiesto e ottenuto 200 milioni di euro in più per il 2021 e 200 in più per il 2022 per il Servizio Civile Universale. Così il Ministro Spadafora, dopo l’approvazione della proposta di Legge di Bilancio 2021-2023. “Queste somme – ha spiegato – serviranno per coprire i tagli dei precedenti Governi, ma sono certo che troveremo nei prossimi mesi ulteriori somme e che il Servizio Civile sarà al centro degli investimenti del Recovery Fund”.

ECONOMIA – Uno sguardo più in là. Sarà il filo conduttore dell’appuntamento annuale di Legacoopsociali. Il servizio è di Elena Fiorani

“Generazioni future”. Questo è il titolo dell’Assemblea generale dei Delegati di Legacoopsociali 2020. In questa fase di emergenza Covid si terrà un’assemblea diversa che nella struttura e nei contenuti mette al centro l’importanza di non rinunciare ad un consueto appuntamento. Oggi il primo su alcuni temi strategici per l’operato della cooperazione sociale, quali: Sviluppo sostenibile – Benessere, lavoro e ambiente; Salute e cittadinanza – progettazione e innovazione; Territori – Coesione sociale e disuguaglianza. I risultati di questo confronto verranno rielaborati e presentati a referenti delle Istituzioni nazionali e territoriali in occasione del secondo appuntamento del 19 novembre (ore 10.00-13.00). “Pur dovendo affrontare difficoltà quotidiane aggravate dagli avvenimenti recenti – dichiara la presidente nazionale Eleonora Vanni – vogliamo continuare il percorso di discussione che abbiamo avviato in questi mesi con l’obiettivo di rafforzare e rigenerare l’azione della cooperazione sociale”.

DIRITTI – All’avanguardia. Frutto di un progetto ideato e creato da AUSL Toscana Centro e CRA regionale (Centro Regionale per l’Accessibilità) , sono ora disponibili sul portale Toscana Accessibile alcuni tutorial per la creazione di strumenti particolari. L’obiettivo è quello di favorire l’acquisizione di competenze base accessibili a tutti per la redazione di documenti, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie dedicate.

CULTURA – Borghi in festival. Il Mibac lancia l’avviso pubblico per finanziare con 750mila euro attività al fine di favorire il benessere e migliorare la qualità della vita degli abitanti dei piccoli comuni attraverso la promozione della cultura. Spazio anche a progetti che mettano i borghi in rete attraverso l’incubazione di imprese culturali di comunità e che promuovano offerte turistiche e attività di formazione innovative.