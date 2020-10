VIDEO | Casamonica, sgomberate villette abusive alla Romanina: saranno abbattute

IN CASA PADRONALE AFFRESCHI AI MURI E CHAMPAGNE

Fuori, un borghetto con piscina difesa da alcuni leoni in gesso. Dentro, affreschi ai muri, piatti e stoviglie firmate, bottiglie di champagne. Nelle camere da letto, gli armadi messi a soqquadro e i costosi profumi lasciati dove erano. Sono evidenti i segni della fuga in fretta e furia degli abitanti della grande villa padronale sequestrata questa mattina nella zona della Romanina al confine con Ciampino, alla famiglia Casamonica. “La grande villa è abusiva come abusivo tutto il comprensorio che comprende altre 6 villette. Abitazioni che qui all’interno di questo lotto di terreno, venivano utilizzate dai Casamonica per guadagnare da extracomunitari e da gente meno abbiente”, ha detto Salvatore Vivace, assessore ai Lavori pubblici del Municipio Roma VII, da cui è partita l’operazione anti abusivismo. “Alcune delle ville – ha spiegato- sono state lasciate in fretta e in furia nei giorni scorsi probabilmente quando hanno saputo dell’operazione del VII municipio di Roma”.

RAGGI: CONTINUA BATTAGLIA PER LEGALITÀ

“Continua la nostra battaglia per riportare la legalità. Dopo le villette del Quadraro, stiamo abbattendo altri immobili abusivi del clan Casamonica da Roma. Grazie a Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale. Istituzioni unite vincono”. Lo scrive su Twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi, che poi si è recata sul posto per un sopralluogo in zona Romanina.

“Fatemi ringraziare tutti coloro che hanno preso parte all’operazione, che vanno dall’Osservatorio territoriale per la legalità agli uffici tecnici del Municipio, chiaramente tutte le forze dell’ordine e la Polizia locale. È un’operazione concertata evidentemente, di quelle che si possono portare a termine solo se c’è una collaborazione istituzionale a 360 gradi e mi sembra che sulla legalità si stia andando avanti”.

“Chiaramente queste operazioni non sono semplici- ha aggiunto- richiedono tanto tempo per essere portate a termine, però l’amministrazione c’è e va avanti compatta, questi sono segnali importanti. Vedete, per troppi anni a Roma sono stati tollerati tutti questi abusi. Noi stiamo lavorando anche in altri Municipi, adesso piano piano si arriverà da tutte le parti. È un’azione che deve continuare. Vedere le amministrazioni e le forze dell’ordine, tutte le istituzioni insieme, fa capire a chi commette illegalità che ha sbagliato”.

A FINE 2018 SEQUESTRATE ALTRE 8 VILLETTE

Le attività nascono dal lavoro portato avanti dall’Osservatorio territoriale della sicurezza presso il VII Municipio, diretto e coordinato da un dirigente della Prefettura di Roma, con la partecipazione del Municipio, d’accordo con il Gabinetto della sindaca, la Polizia locale e le Forze dell’ordine del territorio.

L’operazione fa seguito all’altra già realizzata dallo stesso Osservatorio: lo sgombero e l’abbattimento di 8 villette dei Casamonica a via del Quadraro, il 20 novembre del 2018. Sul posto sono circa 100 gli uomini delle forze dell’ordine tra agenti di Polizia del commissariato Romanina, Carabinieri di Castel Gandolfo e Polizia locale di Roma Capitale.

MORRA: LO STATO ANCORA CONTRO I CASAMONICA

“A Roma nuova iniziativa dello Stato contro la prepotenza dei Casamonica. Per iniziativa del VII Municipio, in concorso con altri apparati dello Stato, questa mattina si demolisce ciò che non doveva essere costruito“. Così in un post su Facebook Nicola Morra, presidente della commissione Antimafia.