Italia-Usa, firmato il memorandum sui minerali critici

ROMA – Firmato a New York da Italia e Stati Uniti un memorandum d’intesa sui minerali critici. Alla cerimonia hanno preso parte il ministro degli Affari esteri Antonio Tajani e il segretario di Stato americano Marco Rubio.

La firma è stata apposta al Lotte Palace Hotel. La cerimonia è stata trasmessa in diretta streaming.

TAJANI: “PREZZO RIDOTTO MINERALI CRITICI È FONDAMENTALE”

I prezzi ridotti delle materie prime sono fondamentali per un Paese esportatore come l’Italia e per la sua politica industriale: lo ha sottolineato Antonio Tajani, durante la cerimonia di firma con il segretario di Stato americano Marco Rubio di un memorandum d’intesa sui minerali critici.

“Grazie, per noi molto importante firmare questo accordo”, ha detto Tajani. “Come sapete l’Italia è un Paese industriale, il prezzo delle materie prime è fondamentale e stiamo collaborando con gli Stati Uniti già da mesi“.

Il ministro ha ricordato: “Io ho partecipato al grande evento organizzato proprio da Marco Rubio a Washington sulle materie prime e questa era la conseguenza di quella conferenza”.

Secondo Tajani, “per competere a livello globale è importante un prezzo ridotto delle materie prime”. Il ministro ha aggiunto: “Con gli Stati Uniti compiamo un passo importante in questa direzione”.

RUBIO: “ITALIA GRANDE PARTNER, COLLABORIAMO BENE”

“L’Italia è stata un grande partner, con cui continuiamo a collaborare strettamente“: lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio, in occasione della firma.

Secondo Rubio, la questione dell’approvvigionamento dei minerali critici affrontata dal memorandum è “decisiva“.