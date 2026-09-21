Il Tribunale ha concesso la semilibertà a Chico Forti

ROMA – Il Tribunale di sorveglianza di Verona ha concesso la semilibertà a Chico Forti, attualmente detenuto nel carcere di Montorio.

“Accolgo con gioia la decisione- dichiara la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del Gruppo Civici d’Italia-UDC-Noi Moderati-MAIE-Centro Popolare- Una bellissima notizia per lui, per la sua famiglia e per il mio Trentino, che gli è rimasto vicino in questi lunghi anni di agonia per una vicenda giudiziaria per la quale si è sempre dichiarato innocente”.

Chico Forti ha passato 25 anni in un carcere in Florida per una condanna all’ergastolo per l’omicidio di Dale Pike (avvenuto il 15 febbraio del 1998).

“È un passaggio importante per lui e per la sua famiglia verso la piena libertà– conclude la senatrice- una notizia che emoziona quanti, anche nella sua terra, il Trentino, gli sono rimasti vicini in questi lunghi anni in attesa che si facesse luce sulla verità. Il mio ringraziamento va ancora una volta a Giorgia Meloni, che con determinazione, come mai nessuno prima, lo ha riportato in Italia dopo tanti anni di carcere negli Stati Uniti, consentendogli di riabbracciare la sua mamma. È soprattutto a lei che rivolgo oggi un pensiero affettuoso”.