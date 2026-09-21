Stadio della Roma, ecco il parere positivo della Soprintendenza. C’è qualche prescrizione

ROMA – ‘Alla luce delle osservazioni, raccomandazioni e prescrizioni formulate, da recepirsi nell’ambito del procedimento, questa Soprintendenza non rileva motivi ostativi al rilascio del provvedimento di Via‘. È questa frase, posta al termine del lungo parere, che certifica il via libera della Soprintendenza di Stato al progetto della Roma nell’ambito della conferenza dei servizi decisoria.

Tre i passaggi fondamentali contenuti nella relazione. Eccoli: ‘In relazione alla tutela monumentale -scrive la Soprintendenza- non risulta la presenza di beni architettonici vincolati nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame; si segnala tuttavia la presenza di un serbatoio idrico nell’area limitrofa alla passerella di Via Livorno, tutelato’.

Il secondo riguarda la tutela archeologica. ‘Si comunica che è ancora in corso di svolgimento la procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico da parte della AS Roma. L’area finora indagata, corrispondente alla metà meridionale dell’ingombro dello Stadio, visti i sopralluoghi effettuati dal personale tecnico-scientifico di questa Soprintendenza, esaminata la relazione preliminare delle indagini condotte, non presenta particolari criticità. In merito al completamento delle indagini dirette previste dalla VPIA nella metà settentrionale, che si rammenta dovranno essere integrate con la realizzazione di trincee, da concordare con questo Ufficio, nell’area compresa tra la villa romana, la vicina tagliata stradale antica e la cisterna, vista l’ordinanza commissariale, giova richiamare la comunicazione relativa all’esito della verifica di assoggettabilità consente di perfezionare la conferenza di servizi per quanto attiene ai profili archeologici, fatte salve le conclusive determinazioni della Soprintendenza conseguenti all’esito finale della verifica preventiva dell’interesse archeologico. Qualora la verifica preventiva dell’interesse archeologico si protragga oltre l’inizio della procedura di affidamento dei lavori, il capitolato speciale del progetto posto a base dell’affidamento dei lavori deve rigorosamente disciplinare, a tutela dell’interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell’opera, i possibili scenari contrattuali e tecnici che potrebbero derivare in ragione dell’esito della verifica medesima. In ogni caso, la procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico deve concludersi entro e non oltre la data prevista per l’avvio dei lavori’) e la circolare 32/2023 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del MiC’.

‘In riferimento alla nota della AS Roma- scrive ancora la Soprintendenza- si ribadisce che la villa romana dovrà essere riportata in luce nell’ambito del perimetro noto e di una congrua buffer zone, eventuali stratigrafie antiche ancora presenti dovranno essere indagate e che la documentazione dovrà essere aggiornata, anche a livello grafico e fotografico, con l’ausilio delle moderne tecnologie. Dovranno essere adottate inoltre adeguate misure di tutela a protezione dei resti. In relazione alla cisterna romana, che verrà inglobata all’interno dello Stadio in uno spazio appositamente dedicato, si rimane in attesa della rimessa in luce della struttura e dell’area circostante, dal momento che quest’ultima, come da documentazione d’archivio e dallo studio archeologico consegnato dalla Società richiedente, risulta interessata dalla presenza di una piccola necropoli, già indagata negli anni ’90 del secolo scorso, da una conduttura idrica, da una rete di cunicoli scavati nel tufo e da un sistema di cave di tufo a cielo aperto: al di là, dunque, dell’inscatolamento, e relativa valorizzazione, della cisterna all’interno dello Stadio, dovranno essere predisposte, nell’ambito del progetto esecutivo, previa riapertura dell’area, adeguate misure di tutela anche delle altre evidenze presenti. Infine, relativamente alle gallerie e ai cunicoli individuati sull’area di progetto, ma forse presenti anche in due punti dell’area già indagata nell’ambito della metà meridionale dell’ingombro dello Stadio questo Ufficio rimane in attesa degli accertamenti previsti in concomitanza con la ripresa delle indagini, relativamente alle gallerie e cunicoli summenzionati e degli esiti della mappatura delle altre eventuali cavità; ciò al fine di strabilirne natura e cronologia e al contempo di verificare le possibili interferenze con le fondazioni dell’infrastruttura e delle altre opere annesse. A tal proposito si anticipa sin da ora che, se antiche o comunque di interesse culturale, l’eventuale richiesta di loro demolizione, in considerazione dell’interesse pubblico e nazionale strategico dell’opera, come da decreto del ministro per lo Sport e i Giovani, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze e con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del 09.06.2026, potrà essere valutata, per il tramite della Soprintendenza scrivente’.

Infine, il terzo passaggio riguarda la tutela paesaggistica l’area di progetto risulta classificata nel Ptpr, approvato dalla Regione Lazio prevalentemente nel sistema del ‘paesaggio Agrario di continuità’ e parzialmente nel ‘paesaggio degli insediamenti urbani’.

‘Preso atto dell’assenza di vincoli paesaggistici direttamente gravanti sull’area di progetto- scrive la Soprintendenza- e considerate la rilevanza dell’intervento e la conseguente modificazione del contesto territoriale e percettivo, si forniscono le seguenti indicazioni e raccomandazioni al fine di un migliore inserimento paesaggistico delle opere: – Le preesistenze vegetazionali di pregio e la vegetazione idonea al trapianto siano mantenute in situ e integrate nel disegno progettuale. A tale scopo, prima dell’inizio dei lavori, si dovrà completare il censimento delle alberature e definire le modalità di salvaguardia durante tutte le fasi di cantiere nonché tecniche e tempistiche previste per il trapianto degli esemplari interessati: sia incrementata la densità e la diversificazione della vegetazione arborea, prevedendo gruppi di alberi o piccoli boschetti con specie a più rapido accrescimento, al fine di garantire una più efficace mitigazione paesaggistica nelle fasi iniziali di sviluppo del parco e avere una struttura temporale differenziata; si suggerisce inoltre di inserire nella parte più alta delle singole aree alcuni alberi caducifogli con massa fogliare più ampia e sviluppata’.

E ancora: ‘Siano privilegiate specie maggiormente resistenti e coerenti con il contesto pedo-ecologico locale, per favorire la possibilità di attecchimento, incrementando ad esempio la presenza di Quercus ilex, Quercus cerris, Quercus frainetto, Acer campestre e Acer monspessulanum, Cercis siliquastrum , riducendo il ricorso al Carpinus betulus pyramidalis, Quercus robur , Ostrya carpinifolia e Lagerstroemia spp., prevedendo infine il contenimento delle specie esotiche invasive, con particolare riferimento ad Ailanthus altissima. Sia predisposta una specifica copertura arborea lungo i percorsi pedonali di accesso bordo strada al fine di migliorare il confort microclimatico dei pedoni. Le facciate in lamiera stirata dei parcheggi multipiano siano maggiormente schermate con idonee mitigazioni vegetali, con impiego, ad esempio, di soluzioni di verde verticale. Nelle zone ove si prevede la messa a dimora o il trapianto di alberi in corrispondenza di qualsiasi tipo di pavimentazione venga predisposto l’inserimento di celle di suolo autoportanti (tipo soil cell) con un volume adeguato alla specie prescelta. Si ritiene infine opportuno garantire maggior coerenza tipologica delle scelte vegetazionali relative ai vari Elementi di paesaggio: opere a verde individuati e descritti nella Relazione tecnico-illustrativa del Progetto Paesaggistico: Parco Centrale, mediante l’impiego di specie con caratteristiche autoecologiche più adeguate al contesto e coerenti con i caratteri estetico-formali individuati, in modo da assicurare il mantenimento delle finalità paesaggistiche’.