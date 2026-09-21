Salute, a Milano ‘Direzione Nord’: tra prevenzione, equità e valore

MILANO – La salute come diritto universale e comeasset strategico capace di generare valore sociale ed economico per il Paese e di garantire ai pazienti le giuste cure. È questo il filo conduttore della nuova edizione di ‘Salute Direzione Nord’, l’evento promosso da Fondazione Stelline e organizzato da Inrete – Relazioni istituzionali e Comunicazione, ospitato al Belvedere di Palazzo Lombardia, a Milano, per la sua ventinovesima edizione. Prevenzione, nutrizione, oncologia, malattie rare, equità nell’accesso alle cure, digitalizzazione,intelligenza artificiale, ricerca e sviluppo e collaborazione tra pubblico e privato sono tra i principali temi al centro dei panel di discussione e rappresentano leve diverse, ma interconnesse, di un unico ecosistema salute. Una giornata di confronto tra rappresentanti delle istituzioni nazionali e regionali, professionisti sanitari, mondo scientifico e accademico, associazioni dei pazienti e imprese del settore, per approfondire le diverse dimensioni attraverso cui la salute può produrre benefici che vanno oltre l’ambito clinico, contribuendo alla qualità della vita delle persone, alla coesione sociale, all’innovazione e alla competitività del sistema Paese.

FONTANA: “RIPENSARE IL MODELLO DI ASSISTENZA” CON “LA PERSONA SEMPRE PIÙ AL CENTRO”

Una prospettiva che supera una lettura della sanità legata esclusivamente alla spesa e alla sostenibilità economica: investire in salute significa creare valore, rafforzando la capacità del Servizio Sanitario Nazionale di rispondere ai bisogni dei cittadini e, al tempo stesso, sostenendo lo sviluppo sociale ed economico del Paese. Ad aprire i lavori il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana: ‘l’invecchiamento della popolazione e l’emergere di nuovi bisogni ci impongono di ripensare il modello di assistenza, mettendo sempre di più la persona al centro, affinché si possa garantire una presa in carico che consideri il cittadino nella sua globalità. In questo percorso, prevenzione e corretti stili di vita sono fondamentali, così come lo sviluppo di una sanità sempre più territoriale, vicina alle persone e capace di utilizzare le opportunità offerte dalle nuove tecnologie. È una trasformazione che deve accompagnare il cittadino nelle diverse fasi e necessità della vita, senza contrapposizioni ideologiche. È con questo approccio che Regione Lombardia ha scelto di intervenire anche sul tema dei caregiver, mettendo a disposizione risorse importanti, circa 110 milioni di euro l’anno. E lo stesso principio di attenzione alla persona deve guidarci nell’affrontare un tema delicato come quello del fine vita: nel rispetto delle diverse sensibilità etiche e liberali e di quanto stabilito dalla Corte costituzionale, deve essere garantita la possibilità di scelta del cittadino. Regione Lombardia ha già definito le proprie linee guida, ma è necessaria una legge nazionale che assicuri un quadro chiaro e omogeneo su tutto il territorio”.

FINE VITA, BERTOLASO: “LEGGE NAZIONALE DEFINISCA UN QUADRO CHIARO E OMOGENEO”

Tanti i temi di particolare rilevanza nell’agenda della salute, a partire dal confronto su fine vita e caregiver familiari, che ha visto la partecipazione, tra gli altri, dell’assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso. “Sul fine vita è necessario arrivare a una legge nazionale che definisca un quadro chiaro e omogeneo”, ha dichiarato Bertolaso. “Le sentenze della Corte costituzionale rappresentano un riferimento fondamentale, che chi governa ha il dovere di rispettare, ma non possiamo demandare alla Corte il compito che spetta alla politica: assumersi la responsabilità delle decisioni, confrontarsi anche tra posizioni diverse e trovare una sintesi. Sarà necessariamente una legge frutto di una mediazione, come è accaduto per molte grandi questioni sociali del nostro Paese, ma l’importante è arrivare a una norma. Oggi la sanità è sempre più in rete e una materia così delicata non può essere lasciata alla capacità organizzativa delle singole strutture. Allo stesso tempo, al fine di ridurre al massimo le richieste di fine vita, abbiamo il dovere di garantire a ogni persona che soffre la migliore assistenza possibile, intervenendo in tutti gli ambiti in cui possiamo alleviarne la sofferenza e rispondere ai suoi bisogni. In questo quadro è centrale anche il ruolo dei caregiver, troppo spesso dimenticati nonostante rappresentino un pilastro fondamentale dell’assistenza: il loro lavoro deve essere riconosciuto e tutelato. Su questo abbiamo già una proposta normativa pronta e auspico che, trovate le necessarie coperture, possa essere approvata. Credo che la politica possa riuscire a trovare la stessa capacità di sintesi anche sul fine vita, auspicabilmente entro la fine della legislatura’.

TANTI I NOMI A CONFRONTO

Ampio spazio è stato dedicato al valore della prevenzione, in un contesto caratterizzato dall’invecchiamento della popolazione e dalla crescita delle patologie croniche. Anticipare i bisogni di salute, favorire diagnosi precoci, aumentare la consapevolezza e la partecipazione dei cittadini significa non soltanto migliorare gli esiti di salute, ma contribuire alla sostenibilità complessiva del sistema. A confrontarsi sul tema, tra gli altri, Gian Antonio Girelli, membro della Commissione Affari sociali della Camera, Emanuele Monti, Presidente della Commissione IX Sostenibilità sociale, casa e famiglia di Regione Lombardia, Lamberto Bertolè, Assessore al Welfare e Salute del Comune di Milano, Danilo Cereda, Direttore UO Prevenzione della DG Welfare di Regione Lombardia, Maria Grazia Colombo, Direttore Generale ASST Fatebenefratelli Sacco, Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia, e Andrea Gori, Professore Ordinario di Malattie Infettive dell’Università degli Studi di Milano.

MONTI RIMARCA L’IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE

“La prevenzione non può essere considerata un capitolo accessorio alle politiche sanitarie, ma deve diventare il principio intorno al quale programmare l’intero sistema”, ha sottolineato Emanuele Monti, Presidente della Commissione IX Sostenibilità sociale, casa e famiglia di Regione Lombardia. “Investire nella diagnosi precoce, negli screening e nella promozione di corretti stili di vita significa tutelare la salute delle persone e ridurre il peso delle cronicità sui cittadini, sulle famiglie e sul Servizio Sanitario”.

PREVENZIONE E NUTRIZIONE

La prevenzione passa anche attraverso l’alimentazione, così come sottolineato nel panel “Promuovere la salute attraverso la nutrizione”, che ha portato al centro del dibattito il ruolo dell’alimentazione quale determinante di salute, insieme alla promozione di corretti stili di vita, fondamentali per la gestione delle principali sfide epidemiologiche. Tra gli interventi quelli di Elena Lucchini, Assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia, Elena Murelli, componente della Commissione Affari Sociali e Sanità del Senato, Simona De Stefano, Direttore Ufficio 5 Nutrizione ed Etichettatura del Ministero della Salute, e Riccardo Caccialanza, Direttore della Struttura Complessa di Dietetica e Nutrizione Clinica della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia. Il tema dell’alimentazione è stato affrontato anche dalla prospettiva delle disuguaglianze di salute, con un focus dedicato a povertà e sicurezza alimentare. L’accesso a un cibo sicuro e di qualità rappresenta infatti un fattore che incide direttamente sulla salute delle fasce più fragili e sulla pressione esercitata sul sistema sociosanitario. Il confronto ha coinvolto l’intera catena del valore, dai mercati all’ingrosso alla distribuzione, fino al welfare territoriale e al Terzo settore, con l’obiettivo di individuare strategie di prevenzione e inclusione. Innovazione e accesso alle cure rappresentano un altro dei grandi assi della giornata.

FOCUS SULL’ONCOLOGIA

Un focus specifico è stato dedicato all’oncologia, uno degli ambiti in cui ricerca biomedica, diagnostica e innovazione terapeutica stanno rapidamente modificando le prospettive di cura e la qualità di vita dei pazienti. Al confronto hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni e alcuni dei principali esponenti del mondo clinico e scientifico, tra cui Giancarlo Pruneri, Diego Cortinovis, Andrea Sartore-Bianchi, Lorenzo Preda e Giulia Veronesi, insieme alle associazioni dei pazienti e al mondo dell’industria.

A fare da ponte tra innovazione e diritto universale alla salute, anche il tema delle malattie rare, per le quali equità significa garantire diagnosi tempestive, percorsi assistenziali appropriati e accesso alle opportunità offerte dal progresso scientifico, indipendentemente dalla complessità o dalla rarità della patologia. Ne hanno discusso, tra gli altri, Francesco Saverio Mennini, Capo Dipartimento della Programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del SSN del Ministero della Salute, Alessandro Scardoni della DG Welfare di Regione Lombardia, Lisa Noja, Chiara Valcepina, Annalisa Scopinaro, Presidente UNIAMO, e Tonino Aceti, Presidente Salutequità, insieme ai rappresentanti dell’industria.

FOCUS DI NISTICÒ SULLA SALUTE COME “DIRITTO” E INVESTIMENTO “PER IL FUTURO DEL PAESE”

La giornata ha inoltre destinato due momenti di confronto al Presidente dell’AIFA, Robert Giovanni Nisticò, e al Vicepresidente e Assessore al Bilancio e Finanza di Regione Lombardia, Marco Alparone, chiamati a intervenire sui principali temi legati al farmaco, all’innovazione, all’accesso alle terapie e alla sostenibilità economica. È intervenuto in tal senso Robert Giovanni Nisticò: “La salute è un diritto, ma è anche uno dei più importanti investimenti per il futuro del nostro Paese. Sappiamo che prevenzione, innovazione terapeutica, equità nell’accesso alle cure, trasformazione digitale e investimenti in ricerca e sviluppo possono generare benefici per la salute e, allo stesso tempo, rafforzare la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale e la competitività dell’Italia. La sfida è tradurre l’innovazione in benefici concreti e accessibili per tutti i cittadini. Per questo dobbiamo continuare a costruire un sistema capace di innovare, garantire equità e mettere davvero al centro le persone, con strumenti e modelli regolatori capaci di evolvere insieme alla ricerca, coniugando sicurezza, appropriatezza e sostenibilità, e attraverso una strategia di lungo periodo e una collaborazione sempre più stretta tra le Agenzie regolatorie europee e internazionali, in grado di rendere la filiera farmaceutica meno dipendente dagli equilibri geopolitici mondiali”.

ALPARONE: SERVE “UN’EVOLUZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE”

“ll PNRR ha accelerato un processo di trasformazione già avviato in Lombardia, sostenendo il rafforzamento della rete territoriale, l’ammodernamento delle strutture e l’innovazione tecnologica e digitale”, ha aggiunto Marco Alparone. “L’ammodernamento delle strutture e l’innovazione tecnologica e digitale. La sfida della fase post-PNRR è trasformare questi investimenti in capacità strutturale del sistema, integrandoli nei modelli organizzativi e nei percorsi di presa in carico. Questo richiede un’evoluzione della programmazione, con maggiore integrazione tra ospedale e territorio, interoperabilità tra professionisti e servizi, valorizzazione dei dati e misurazione degli esiti. Una programmazione pluriennale e integrata consente di valutare gli investimenti non solo in termini di spesa, ma di valore prodotto in salute, appropriatezza ed efficacia, generando così le condizioni per la sostenibilità del sistema nel tempo”.

PANEL “DIGITALIZZAZIONE E NUOVE STRUTTURE ASSISTENZIALI, DATI E AI AL SERVIZIO DEL VALORE”

Tra le sfide decisive per il futuro del Servizio Sanitario Nazionale anche la trasformazione digitale. Dati, interoperabilità e intelligenza artificiale stanno modificando il modo in cui la sanità programma, organizza e gestisce i percorsi di cura, offrendo nuovi strumenti per supportare le decisioni, integrare i servizi e accompagnare l’evoluzione dei modelli assistenziali. Il panel “Tra digitalizzazione e nuove strutture assistenziali, dati e AI al servizio del valore” ha messo a confronto, tra gli altri, l’europarlamentare e co-relatore dell’AI Act Brando Benifei, Simona Loizzo, Presidente dell’Intergruppo parlamentare Sanità Digitale e Terapie Digitali, Manuela Lanzarin, Presidente della Commissione permanente nelle Politiche sanitarie, sociosanitarie e sociali della Regione Veneto, l’Assessore alla Sanità della Regione Piemonte Federico Riboldi, rappresentanti di Agenas, AIFA, strutture sanitarie, mondo accademico e imprese. A chiudere il percorso, il tema della collaborazione tra pubblico e privato come fattore strategico per generare valore condiviso, accelerare l’innovazione e migliorare la capacità del sistema di rispondere a bisogni di salute sempre più complessi. Un confronto tra istituzioni, management sanitario, ricerca e industria per individuare nuovi modelli di collaborazione capaci di coniugare sostenibilità, competitività e qualità dell’assistenza.

RAMUNDO (SANDOZ): “DAI BIOSIMILARI RISPARMI FINO A 500 MILIONI DI EURO NEL 2025”

Nel 2025 i farmaci biosimilari hanno consentito di generare risparmi fino a 500 milioni di euro. Lo ha dichiarato Francesca Romana Ramundo, Country Head e amministratore delegato di Sandoz Italia, spiegando che queste risorse possono essere reinvestite nell’innovazione e nella prevenzione, definita “certamente un abilitatore di salute”. Per rafforzare la prevenzione, ha aggiunto Ramundo, servono due prerequisiti: “la formazione e l’educazione dei cittadini” e “la creazione dei percorsi necessari all’erogazione di prevenzione”. La loro realizzazione richiede risorse che il sistema sanitario può recuperare e riallocare anche grazie ai risparmi ottenuti dall’impiego dei biosimilari.

Ramundo ha ricordato inoltre che Sandoz commercializza 13 prodotti biosimilari e ha annunciato una strategia globale per il lancio di 100 nuovi farmaci della stessa categoria, in vista delle prossime scadenze brevettuali. “Settanta saranno lanciati sino al 2035, 100 sino al 2040”, ha precisato. Il piano, ha concluso, permetterà di generare ulteriori risparmi, da destinare “all’introduzione di innovazione e all’erogazione di prevenzione”, creando un collegamento diretto tra maggiore accesso ai biosimilari, sostenibilità del sistema sanitario e potenziamento delle politiche di prevenzione.

PANDEMIE, PIERINI (ROCHE): “ANTIVIRALI PRIMA A MEDICI E INFERMIERI”

In caso di una nuova pandemia, gli antivirali dovranno essere destinati “innanzitutto” al personale sanitario, per ridurre i tempi di malattia di medici e infermieri e garantire la continuità dell’assistenza negli ospedali. Lo ha spiegato Andrea Pierini, Access Partnership Lead di Roche, a margine di ‘Direzione Nord Sanità’, promosso da Fondazione Stelline a Milano sul tema “Salute diritto universale: prevenzione, equità e innovazione, le leve per generare valore per il Paese e benessere per i pazienti”. “Speriamo non avvenga, però l’emergenza pandemica è un rischio che dobbiamo prendere in considerazione”, ha sottolineato Pierini, ricordando la recente emanazione del nuovo piano pandemico. “Quello che dobbiamo fare è attuare quanto previsto nel piano”, ha aggiunto. Tra le misure indicate c’è l’acquisto di antivirali, che “dovrà essere fatto sia dalle Regioni che dal ministero della Salute”.

Farmaci che, ha precisato Pierini, non saranno destinati soltanto alla popolazione in caso di pandemia, ma dovranno essere utilizzati prioritariamente dal personale sanitario: “La riduzione dei tempi di malattia potrebbe riportare più velocemente medici e infermieri negli ospedali” e contribuire così a garantire la continuità delle cure alla popolazione.

MURELLI (LEGA): “ALIMENTI A FINI MEDICI SPECIALI NEI LEA”

Inserire nei Livelli essenziali di assistenza (LEA) gli alimenti a fini medici speciali (AFMS), prodotti specificamente formulati per rispondere alle esigenze nutrizionali dei pazienti che, durante il percorso di cura, hanno bisogno di un supporto alimentare dedicato. È la richiesta di Elena Murelli, componente della commissione Affari sociali del Senato, per rendere la nutrizione parte integrante della presa in carico dei pazienti oncologici. La senatrice ne ha parlato a margine di ‘Direzione Nord Sanità’, promosso da Fondazione Stelline a Milano sul tema “Salute diritto universale: prevenzione, equità e innovazione, le leve per generare valore per il Paese e benessere per i pazienti”.

“Dobbiamo considerare la nutrizione un punto fondamentale”, afferma Murelli, sia attraverso la cura dell’alimentazione naturale sia, quando necessario, con “la somministrazione degli alimenti a fini medici speciali”. Per questo, sottolinea, “è fondamentale che a livello governativo vengano riconosciuti all’interno dei LEA”, così da poterli somministrare ai pazienti che presentano problemi di nutrizione. “La nutrizione e l’aspetto dietologico- conclude Murelli- diventano anche un elemento importante all’interno della multidisciplinarietà che segue il percorso di cura del paziente”.

CARAMUSCIO (OTSUKA): “DIALISI RENI COSTA 2,5 MLD L’ANNO”

La dialisi costa oggi circa 2,5 miliardi di euro all’anno al sistema sanitario e intercettare precocemente i pazienti con malattia renale cronica può consentire alle terapie di rallentarne la progressione, con l’obiettivo di evitare dialisi e trapianto. Lo ha spiegato Raffaele Caramuscio, Market Access & Regulatory Affairs Director di Otsuka Pharmaceutical Italy, a margine di ‘Direzione Nord Sanità’, promosso da Fondazione Stelline a Milano sul tema ‘Salute diritto universale: prevenzione, equità e innovazione, le leve per generare valore per il Paese e benessere per i pazienti’. La malattia renale cronica, sottolinea Caramuscio, è “una patologia silente degenerativa” nella quale è fondamentale intercettare i pazienti in uno stadio precoce, permettendo ai farmaci già disponibili di ritardarne la progressione e alle future terapie, “che addirittura promettono di bloccare la progressione della patologia”, di agire quando la funzionalità renale è ancora preservata.

Evitare dialisi e trapianto avrebbe “un impatto importantissimo sulla qualità di vita dei pazienti e dei caregiver” e un effetto rilevante sulla sostenibilità del sistema sanitario. “Prevenzione e innovazione sono due leve complementari per offrire e sviluppare valore sia per il paziente che per il sistema- aggiunge Caramuscio- e nessun farmaco potrà esprimere al massimo il suo valore terapeutico se arriva troppo tardi”. Otsuka, conclude, è disponibile a collaborare alla creazione di programmi di screening insieme alle istituzioni e alle società scientifiche.

HIV, PICCOLO (GILEAD): “IN ITALIA TARDIVE 6 DIAGNOSI SU 10”

Circa 2.500 diagnosi di Hiv in Italia nel solo 2024 e il 60% individuate in fase tardiva. Numeri che rendono la prevenzione “oggi una necessità” e spingono verso nuove strategie, compresa un’opzione di prevenzione semestrale per la quale è stata richiesta la rimborsabilità. Lo ha spiegato Carmen Piccolo, direttore medico di Gilead Sciences Italia, a margine di ‘Direzione Nord Sanità’, promosso da Fondazione Stelline sul tema ‘Salute diritto universale: prevenzione, equità e innovazione, le leve per generare valore per il Paese e benessere per i pazienti’. “Oggi il trattamento dell’Hiv è la prima forma di prevenzione perché impedisce la trasmissione e quindi il contagio di altri soggetti. Tuttavia da solo il trattamento non basta”, ha sottolineato Piccolo.

La sfida, ha aggiunto, è “pensare a una prevenzione di precisione, che venga costruita attorno ai bisogni delle persone e della comunità”, raggiungendo anche chi fatica ad accedere alle opzioni già disponibili. In questo scenario, “l’innovazione oggi ha raggiunto la prevenzione dell’Hiv: è stata richiesta la rimborsabilità per un’opzione di prevenzione semestrale”. Per Piccolo, però, è fondamentale “fare in modo che l’innovazione raggiunga anche le persone e la comunità”, attraverso la collaborazione tra “comunità scientifica, Terzo settore, istituzioni e aziende”.

PREDA (SAN MATTEO): “CON SCREENING -20% MORTALITÀ TUMORE POLMONE”

Ridurre di circa il 20% la mortalità per tumore al polmone grazie alla diagnosi precoce con TC a bassa dose. È il risultato che può garantire lo screening nei soggetti ad alto rischio, individuando la malattia in fase preclinica, quando è ancora curabile con interventi meno invasivi. A spiegarlo è Lorenzo Preda, direttore del Dipartimento Diagnostica per immagini della Fondazione Irccs Policlinico San Matteo e professore ordinario di Radiologia all’Università di Pavia, a margine di Direzione Nord Sanità, promosso da Fondazione Stelline sul tema “Salute diritto universale: prevenzione, equità e innovazione, le leve per generare valore per il Paese e benessere per i pazienti”. “Lo screening del tumore polmonare con TC del polmone a bassa dose rappresenta ormai una realtà consolidata su basi scientifiche”, sottolinea Preda, ricordando i risultati degli studi internazionali NLST e Nelson e le successive conferme arrivate dagli studi italiani.

Su questo fronte la Lombardia ha fatto da apripista: “La Regione Lombardia, prima in Italia, è partita con un programma di screening regionale”, spiega Preda. Un percorso che integra diagnosi precoce e prevenzione primaria, affiancando allo screening dei forti fumatori programmi di disassuefazione dal fumo, anche con supporto farmacologico. Il modello organizzativo scelto è di tipo hub and spoke, con centri dotati di TC di ultima generazione e radiologi formati per individuare e classificare i reperti sospetti. In questi casi il paziente viene indirizzato a una valutazione multidisciplinare e, sulla base del rischio, a controlli ravvicinati o ulteriori approfondimenti diagnostici.