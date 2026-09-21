Vannacci risponde alle parole di Grillo su di lui: “Continua a sputare”

ROMA – “Caro Grillo, continua pure a sputare. Mi definisci una decalcomania: più mi sputano addosso e più mi appiccico. Su una cosa, allora, siamo d’accordo. Da anni mi sputano addosso etichette, insulti e accuse. Eppure sono ancora qui“. Così sui social il leader di Futuro nazionale Roberto Vannacci rispondendo alle parole di Beppe Grillo a Pulp Podcast. “Vannacci è come una decalcomania: più gli sputi sopra, più la inumidisci e più si appiccica“, ha dichiarato l’ex garante e fondatore del M5S.

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“Poi dici che patria, bandiera e nazionalismo sarebbero ‘malattie infantili’. Io invece la Patria la rispetto, la bandiera la difendo e dell’Italia non mi vergogno. Se per qualcuno amare la propria Nazione è una malattia, allora diffonderò il contagio ovunque. Quanto alla decalcomania, Beppe, hai già spiegato tu come funziona: più sputate, più si appiccica”, conclude Vannacci.