Agenzia Dire, Perrone: “Dopo 15 anni come direttore responsabile lascio una grande squadra”

ROMA – “Un nuovo corso per il rilancio dell’agenzia Dire”. Sono le parole con cui l’editore, subito dopo la nomina del nuovo direttore responsabile, si è rivolto ai giornalisti riuniti in redazione. Arriva sempre il momento di lasciare. Nata il 16 giugno 1988, ho visto crescere la Dire: sono stato tra i fondatori e il primo praticante di un’avventura in cui sono rimasto per oltre trentadue anni – fatta eccezione per la parentesi di sei anni alla direzione del quotidiano Il Domani di Bologna – di cui ben quindici trascorsi da direttore responsabile. Un vero e proprio record per la nostra categoria. Sono stati anni bellissimi, intensi, ricchi di grandi soddisfazioni ma anche di non poche difficoltà. Fin dal primo giorno, la Dire ha dovuto conquistare ogni singola risorsa senza sconti, aiuti o favori di partito. Ogni abbonamento, ogni convenzione e ogni prodotto editoriale sono nati esclusivamente dal nostro lavoro, dalla fatica e dallo spirito di sacrificio di una squadra straordinaria che mi ha accompagnato in questo lungo e travagliato percorso. Sono profondamente onorato e grato di aver guidato questa agenzia, ma sono altrettanto consapevole che nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile senza l’apporto di ogni singolo componente: giornalisti, poligrafici, personale amministrativo e di segreteria. La grande famiglia della Dire. Questo siamo stati, e spero con tutto il cuore che questo spirito continui a vivere anche in futuro. La mia direzione non è stata una passeggiata.

Eppure, il mio piano editoriale – aggiornato nel corso degli anni – è sempre stato approvato. Da una redazione che non ha mai fatto sconti a nessuno, nemmeno al sottoscritto. Nei momenti più duri, segnati da crisi finanziarie e stipendi erogati a rate, i redattori se la sono presa anche con me: sono scesi in piazza con i megafoni, hanno scioperato e alzato la voce insieme ai sindacati. Ma, ed è questa una forza della Dire, tra di noi il dialogo e il confronto non sono mai venuti meno. Ci sono state fratture, certo, ma alla fine ci siamo sempre ritrovati uniti, pronti a riprendere il cammino insieme. Nonostante tutto, la nostra attività giornalistica non si è mai fermata. Abbiamo tenuto viva l’agenzia, facendo sempre il nostro lavoro al massimo delle possibilità, come possono testimoniare i colleghi di tutte le altre testate e dei media che ogni giorno utilizzano i nostri lanci. Ora, per dare il via a un nuovo corso e rilanciare l’agenzia, l’editore ha deciso di affidare la guida a Mario Sechi. Sono certo che, grazie alla sua grande professionalità, saprà valorizzare al massimo ogni risorsa e talento della Dire. Domani ci sarà il passaggio di testimone: a lui va fin da ora il mio più grande in bocca al lupo per questo nuovo incarico. Prende in mano una squadra eccezionale, fatta di giornalisti con una forte personalità, che non ha davvero nulla da invidiare a nessuno.

Un ringraziamento speciale va all’editore Stefano Valore: cinque anni fa, quando è arrivato alla Dire, tutti scommettevano sulla nomina immediata di un nuovo direttore, eppure ha scelto di confermarmi la sua fiducia per tutto questo tempo. Anche con lui non sono mancati i momenti di duro e aspro confronto, ma il filo del dialogo non si è mai spezzato. Pur ereditando un bilancio in profondo dissesto, è riuscito a tenere in vita l’azienda e, alla fine, a regolarizzare il pagamento degli stipendi. Non era un obiettivo scontato e gli va riconosciuto. Oggi ha ribadito di voler rilanciare la Dire e io gli credo; d’altronde, è naturale che a inaugurare una nuova fase sia una guida nuova, pronta ad assumersi ogni responsabilità per le scelte future. Un grazie immenso e un forte abbraccio vanno a Silvia Zucco, Direttrice generale dell’agenzia. Con me ha condiviso gioie e dolori: senza la sua forza, la sua tenacia e la sua abilità nel trovare sempre una soluzione alle emergenze quotidiane, il nostro futuro sarebbe stato molto più difficile. Dopo tutto quello che abbiamo passato, sono assolutamente certo di una cosa: la Dire ha sviluppato gli anticorpi necessari per una vita ancora lunghissima.

Nico Perrone