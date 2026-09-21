lunedì 21 Settembre 2026

Mariangela Melato nel Dizionario biografico delle donne in Italia della Treccani

La storica enciclopedia l'attrice milanese definendola un modello di autonomia e talento senza etichette nel panorama culturale nazionale

Data pubblicazione: 21-9-2026 ore 17:03Ultimo aggiornamento: 21-9-2026 ore 17:03

ROMA – A tredici anni dalla scomparsa e in occasione del suo ottantacinquesimo anniversario di nascita, l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani ha dedicato un profilo biografico speciale a Mariangela Melato.
La celebre interprete milanese è stata inserita ufficialmente all’interno del nuovo Dizionario biografico e tematico delle donne in Italia, un’opera enciclopedica pensata per valorizzare e preservare la memoria delle personalità femminili che hanno segnato la storia della cultura, dello spettacolo e della società del nostro Paese.

IL RITRATTO DI UNA DIVA LIBERA E ANTICONFORMISTA

Il profilo stilato dagli storici della Treccani descrive la Melato come una diva nuova, leggera, impegnata e profondamente indipendente. Nel corso della sua straordinaria carriera, che l’ha vista spaziare dal teatro d’autore di Luca Ronconi alle commedie cinematografiche dirette da Lina Wertmüller, l’attrice ha saputo incarnare un femminismo concreto e moderno, rifiutando ogni tipo di etichetta comoda. Il testo ripercorre la sua capacità di unire disciplina ferrea, autoironia e un’eleganza naturale unica.

UN’EREDITÀ CULTURALE PER LE NUOVE GENERAZIONI

L’inserimento nel Dizionario Biografico Treccani rappresenta un riconoscimento formale al contributo che la Melato ha dato all’immaginario collettivo italiano. Le parole dell’enciclopedia ricordano come l’attrice sia stata capace di interpretare donne forti, libere e fuori dagli schemi tradizionali, lasciando un marchio indelebile sia sul grande schermo che sulle tavole del palcoscenico. Un modello di talento e dedizione al lavoro che continua a parlare anche al pubblico e agli artisti di oggi.

(Foto da Wikipedia dal set del film ‘Lo chiameremo Andrea’)

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