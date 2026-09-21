VIDEO| Parigi, Céline Dion sorprende i fan davanti il suo hotel cantando e ballando a piedi nudi su un’auto

ROMA – Céline Dion ha celebrato il suo ritorno sul palco sorprendendo i fan fuori dal suo hotel. La star, dopo un concerto alla Plenitude Arena di Parigi, è salita a piedi nudi sul tetto di un’auto e ha cantato insieme alla folla che la attendeva. In abiti casual, la cantante ha intonato con loro “Pour que tu m’aimes encore”, muovendosi al ritmo del brano. La scena è stata ripresa da vari fan diventando virale sui social.

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Dion è attualmente impegnata nella residency che segna il ritorno sulle scene sei anni dopo lo stop dei live a causa della diagnosi di sindrome della persona rigida.

The car is the stage 😂@celinedion pic.twitter.com/TMBimbg4qn — Céline Dion Addicts (@LesRedHeads) September 18, 2026

Tra concerti e tour annullati (l’ultimo vero e proprio show risale al 2020), Dion era tornata sul palco soltanto nel 2024 per esibirsi con una versione di “Hymne a l’amour” di Edith Piaf in occasione della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, mentre gli atleti navigavano lungo il fiume Senna sotto una pioggia battente. Nel 2023, la cantante canadese aveva annullato il tour mondiale di “Courage”.