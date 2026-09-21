lunedì 21 Settembre 2026

VIDEO| Parigi, Céline Dion sorprende i fan davanti il suo hotel cantando e ballando a piedi nudi su un’auto

In abiti casual, la cantante ha intonato "Pour que tu m'aimes encore", muovendosi al ritmo del brano, insieme alle persone che la attendevano dopo uno dei suoi show

Data pubblicazione: 21-9-2026 ore 16:56Ultimo aggiornamento: 21-9-2026 ore 16:56

ROMA – Céline Dion ha celebrato il suo ritorno sul palco sorprendendo i fan fuori dal suo hotel. La star, dopo un concerto alla Plenitude Arena di Parigi, è salita a piedi nudi sul tetto di un’auto e ha cantato insieme alla folla che la attendeva. In abiti casual, la cantante ha intonato con loro “Pour que tu m’aimes encore”, muovendosi al ritmo del brano. La scena è stata ripresa da vari fan diventando virale sui social.

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Dion è attualmente impegnata nella residency che segna il ritorno sulle scene sei anni dopo lo stop dei live a causa della diagnosi di sindrome della persona rigida.

@portebonheurcoccinelle

Merci Céline Dion pour toute cette énergie pour nous les fans qui t’attendent chaque jour et soir 🙏🫶❤️#celinedion #show #fans #loveyou #paris

♬ son original – 🐞🍀Coccinelle🍀🐞

Tra concerti e tour annullati (l’ultimo vero e proprio show risale al 2020), Dion era tornata sul palco soltanto nel 2024 per esibirsi con una versione di “Hymne a l’amour” di Edith Piaf in occasione della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, mentre gli atleti navigavano lungo il fiume Senna sotto una pioggia battente. Nel 2023, la cantante canadese aveva annullato il tour mondiale di “Courage”.

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