Le principali emittenti Usa oscurano Trump: “Stop alla copertura mediatica dopo l’esclusione della Cnn”

ROMA – “Il pubblico ha un interesse vitale a ricevere informazioni accurate e indipendenti sul proprio governo. Nessuna amministrazione dovrebbe limitare un’organizzazione giornalistica perché non è d’accordo con i suoi articoli”, lo hanno affermato ABC, CBS, CNN, Fox News e NBC in una rara dichiarazione congiunta. Le principali emittenti televisive Usa hanno comunicato l’intenzione di interrompere la copertura mediatica congiunta di Trump a causa del divieto imposto dalla CNN, i cui corrispondenti sono stati banditi dalla Casa Bianca sabato scorso, insieme a quelli di MS Now e Politico.

La comunicazione congiunta, riportata dal Washington Post, riferisce infatti che le principali emittenti televisive interromperanno la copertura degli eventi presidenziali a causa del divieto imposto dalla Casa Bianca alla Cnn, già bandita nei giorni scorsi insieme ad altre due testate. Nel frattempo Cnn. Ms Now e Politico hanno già annunciato di voler citare in giudizio il governo, sostenendo la violazione dei loro diritti costituzionali.

LO STRAPPO DI UN ACCORDO DI LUNGA DATA

In base a un accordo di lunga data, le cinque reti televisive nazionali – ABC, CBS, CNN, Fox News e NBC- si alternano nelle riprese del presidente e nella fornitura di filmati in diretta l’una all’altra e alla stampa in generale. Le emittenti televisive locali, i siti web dei giornali e i media di tutto il mondo si affidano a questa copertura. Il gesto solidale nei confronti della Cnn da parte delle altre quattro reti comporta di fatto ‘l’oscuramento’ del presidente Trump da parte delle principali reti nazionali.

“Con la presente si comunica che, a partire da oggi, il pool di giornalisti televisivi non si occuperà più degli eventi designati come copertura congiunta del Presidente“, ha scritto Bryan Boughton, capo della redazione di Fox News a Washington e presidente del pool di giornalisti televisivi, in una nota indirizzata al corpo stampa della Casa Bianca e ottenuta dal Washington Post. “Questa decisione fa seguito alla posizione della Casa Bianca che impedisce alla CNN di svolgere i compiti assegnati al pool di giornalisti. Non verrà predisposto alcun pool sostitutivo. Tutte le altre coperture del pool continueranno normalmente, inclusi il Congresso, i VIP e alcuni eventi a Washington e nel resto del Paese.”

LA DENUNCIA DELLE TESTATE ESCLUSE

Le testate giornalistiche bandite hanno rilasciato sempre oggi, lunedì 21 settembre, una dichiarazione in cui annunciano l’avvio di un’azione legale: “Questa mattina abbiamo informato il governo che presenteremo oggi una denuncia per proteggere i nostri diritti sanciti dal Primo Emendamento e difendere il principio secondo cui il governo non decide cosa la stampa riporta o pubblica. Senza preavviso né procedura, la Casa Bianca ha revocato le credenziali dei nostri giornalisti perché si opponeva ai nostri articoli. Se non contrastato, questo minaccia la libertà di stampa e il diritto del pubblico a un giornalismo indipendente, libero da interferenze governative”.

La denuncia, riferisce il Washington Post, sarà presentata al tribunale distrettuale federale di Washington. In dettaglio contesta la violazione dei diritti di libertà di stampa sanciti dal Primo Emendamento e del diritto al giusto processo garantito dal Quinto Emendamento. E chiede un’udienza accelerata da parte di un giudice.

TRUMP SI GIUSTIFICA: “UN ATTACCO ALLA FAKE NEWS NON ALLA STAMPA LIBERA”

Il ‘boicottaggio’ televisivo del presidente arriva poco dopo un suo intervento in cui Trump, dal suo social Truth, aveva motivato la sua decisione definendola “un attacco alle fake news”. Piuttosto “la Casa Bianca non sta sferrando un attacco alla stampa libera, un valore che ho molto a cuore- ha scritto dal suo canale Truth- Sta invece attaccando le fake news, un fenomeno che si è diffuso come un cancro nei nostri amati Stati Uniti d’America. Si tratta di qualcosa di corrotto, intenzionale, pervasivo, perfettamente coordinato e totalmente fuori controllo. È una minaccia per la nostra sicurezza nazionale e deve essere fermato, ora!”

L’IMMAGINE ‘BEFFA’ SU TRUTH

Non solo, poche ore prima, sempre su Truth, Trump aveva postato un’immagine creata con l’IA fortemente dispregiativa nei confronto delle tre testate bandite.

In primo piano tre grossi sacchi dell’immondizia, ciascuno con l’etichetta di una testata giornalistica diversa- Cnn, Msnbc ePolico– e sullo sfondo la Casa Bianca. A distanza di qualche giorno dall’annuncio social del presidente degli Stati Uniti di voler ‘bandire’ Cnn, come pure la tv MS Now e il sito Politico, il caso continua ad alimentare polemiche e lo stesso Trump non rinuncia a gettare benzina sul fuoco. Così oggi appare sul suo social Truth la foto creata con l’IA con cui, in segno di spregio, attribuisce alle tre testate bandite il rango di rifiuti, ‘fisicamente’ allontanati dalla Casa Bianca.

CNN, MSNBC E POLITICO PRONTI A FARE CAUSA

Una ‘mossa’ in risposta all’annuncio delle tre testate di voler procedere alle vie legali per vedere riconosciuti i propri diritti. Infatti, dopo le rimostranze pubbliche dei tre corrispondenti lasciati fuori dalla residenza presidenziale- Betsy Klein per la Cnn, Akayla Gardner di MS Now e il suo fotografo, come pure a Cheyenne Haslett di Politico- le loro testate si stanno preparando a intentare una causa ai sensi del Primo Emendamento per contestare la decisione presa dal presidente.

LA DIFESA DEL PRIMO EMENDAMENTO

“Abbiamo il diritto garantito dalla Costituzione degli Stati Uniti a fare il nostro lavoro giornalistico senza ostacolo o interferenza da parte del governo”, dice la portavoce di Cnn Emily Kuhn. Allo stesso modo, riferisce la stessa Cnn, “MS Now e Politico assicurano che faranno tutto il necessario per difendere il Primo emendamento. Tutti e tre possono rivolgersi a una corte federale con una richiesta d’emergenza di ripristinare l’accesso alla Casa Bianca, potenzialmente argomentando che il presidente li sta attaccando per i contenuti giornalistici”.

L’esclusione della Casa Bianca, riporta oggi la Cnn, si estende nell’immediato anche alla copertura del viaggio di Trump a New York, dove si aprirà domani l’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Già in passato, durante il primo mandato di Trump, la Cnn fece causa e vinse dopo la revoca del pass del corrispondente Jim Acosta.

LA COSTITUZIONE USA, COSA DICE

Il First Amendment, ovvero il Primo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, approvato nel 1789, protegge infatti la libertà di parola e di stampa e in generale vieta al Congresso di approvare leggi che limitino le libertà fondamentali dei cittadini diritti. In dettaglio: “Il Congresso- recita- non promulgherà leggi per il riconoscimento ufficiale di una religione, o che ne proibiscano la libera professione; o che limitino la libertà di parola, o della stampa; o il diritto delle persone di riunirsi pacificamente in assemblea e di fare petizioni al governo per la riparazione dei torti”.