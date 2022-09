ITS-ICT Academy, il 23 settembre l’Open Day all’Istituto ‘Armellini’ di Roma

ROMA – Dare agli studenti un’opportunità concreta e una formazione specifica per il loro futuro. Francesco Celentano, dirigente scolastico dell’Istituto tecnico ‘Armelliini’ di Roma, descrive così l’obiettivo degli ITS, gli Istituti Tecnici Superiori della durata di due anni rivolto ai giovani diplomati. Venerdì prossimo, 23 settembre, a partire dalle 16, l’Armellini ospiterà il secondo Open Day di ITS-ICT Academy, il nuovo Istituto Tecnico Superiore costituito nella Regione Lazio e dedicato al settore strategico dell’Information and Communications Technology.



“Questi istituti permettono agli studenti di focalizzare meglio i loro percorsi formativi, anche in ottica occupazionale, dato che le stesse aziende partecipano direttamente alla formazione dei giovani– spiega il dirigente alla Dire- gli ITS, infatti, sono un anello che tende ad agevolare il dialogo tra istituzione e mondo del lavoro. Certo, mercato del lavoro e scuola sono temi diversi, ognuno con le sue peculiarità. Devono dialogare, ma con rispettivi ritmi. E gli ITS permettono ai giovani di acquisire competenze tecniche ma anche attitudini e abilità che potranno spendere in campi contigui. L’obiettivo è formare soggetti dinamici e flessibili, che possano sfruttare tutte le opportunità del mercato del lavoro di oggi”.



Con quattro corsi specifici sull’Information Tecnology, il nuovo ITS-ICT Academy promosso dalla Regione Lazio, si rivolge direttamente a ragazzi e ragazze appassionati di tecnologia, informatica e digitale. “La digitalizzazione fa ormai parte di tutti i processi e servizi, e si collega direttamente agli obiettivi dell’Agenda 20-30, quindi è quanto mai attuale- aggiunge il dirigente scolastico- il digitale, inoltre, può essere uno strumento che favorisce una diversa modalità di accesso al lavoro, anche per le donne. In un istituto informatico come l’Armellini, può essere davvero un’occasione. Negli istituti tecnici c’è una grande disponibilità al cambiamento, e spero venga colta”.



L’Open day all’Istituto Armellini è il secondo appuntamento di ITS-ICT Academy, dopo la presentazione dei corsi a Sacrofano. I prossimi appuntamenti, sono il 26 settembre all’ITC Piero Calamandrei di Via Carlo Emery e il 30 settembre alla Sapienza di Roma. I corsi, sono stati progettati infatti dal dipartimento di Informatica della Sapienza di Roma, in collaborazione con le aziende leader nel settore dell’ICT.



I giovani interessati possono presentarsi direttamente all’Open Day, o fare una preiscrizione sul portale https://www.its-ictacademy.com/open-day.

