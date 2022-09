In casa un’anfora dell’età romana imperiale, imprenditore della Baronia nei guai

CAGLIARI – La Gdf di Nuoro, nel corso di perquisizioni domiciliari nei confronti di un imprenditore della Baronia, ha rinvenuto e posto sotto sequestro un manufatto in terracotta di grande interesse culturale ed archeologico. L’oggetto aveva incrostazioni marine lasciando intendere di essere stato rinvenuto in mare.

Gli accertamenti con la ‘Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro’ hanno permesso di appurare si trattava di un’anfora del tipo Dressel, risalente all’età romana imperiale, totalmente integra ed in ottimo stato di conservazione. Il reperto è stato, dunque, sequestrato e l’imprenditore denunciato per “illecita detenzione di beni culturali appartenenti allo Stato”.

