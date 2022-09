Generazione Z la più colpita da cyberattacchi

ROMA – Educare da subito alla sicurezza informatica le nuove generazioni. Lo chiede Check Point Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), il principale fornitore di soluzioni di cybersecurity a livello globale. Secondo una recente ricerca di Changes Unipol condotta in Italia, infatti, sono proprio le generazioni più giovani a subire il maggior numero di attacchi informatici. Nello specifico, i cyberattacchi

coinvolgono soprattutto la Generazione Z (dai 16 a 26 anni), con il 32%.

I bambini utilizzano quotidianamente la tecnologia, navigando su Internet, utilizzando svariate app, e questo li può portare anche a essere esposti a pericoli. In questo contesto oltre ai genitori, la scuola è il luogo ideale per imparare e avere gli strumenti per proteggersi dagli attacchi informatici.

“La formazione in materia di cybersecurity – spiega Pierluigi Torriani, Security Engineering Manager di Check Point Software – sta diventando sempre più importante, poiché non è utile solo per chi lavora nel settore, ma è già fondamentale per la vita quotidiana di ogni persona. Tutto sta diventando sempre più

digitalizzato e ogni azione che compiamo comporta dei pericoli sia nel lavoro che nella vita privata. I bambini di oggi sono nativi tecnologici, quindi forniamo loro gli strumenti per sentirsi al sicuro in un ambiente in rapida evoluzione dove trascorrono la maggior parte della loro giornata”, termina.

